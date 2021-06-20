На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Кратос в Fortnite и трюк с Battlefield
10 место – Классика
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – blizzardfang
Ежедневно выполнять бессмысленные и повторяющиеся задания с незначительной отдачей в реальной жизни
Ежедневно выполнять бессмысленные и повторяющиеся задания с незначительной отдачей в видеоиграх
9 место – Жизненная история
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – MafuSorau
10-летний я в своем однопользовательском мире, который никто, кроме меня, никогда не видел: а это секретный вход в мою базу, о котором знаю только я...
8 место – Неправильные стены
Количество лайков – 32 тысячи
Автор – pm_me_STEAM_-_CODES
7 место – Помнить должны все
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – mark_himself
EA: анонсирует Battlefield 2042
Тот, кто имеет мозг: помните, без предзаказов
6 место – Консольные войны
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – Death_Bezos
Консольные воины, которые спорят, какая консоль лучше
Я, владеющий обеими: принесите мне этот Horizon
5 место – Интересная загадка
Количество лайков – 87 тысяч
Автор – PsychoSuzanne
– Изготовление физических копий игры стоит денег, верно?
– Да.
– Значит, покупать цифровую копию дешевле, правильно?
– Пошел вон!
4 место – Еще и со скидкой
Количество лайков – 93 тысячи
Автор – JEBERNARD
Приобрести игру на релизе
Приобрести игру через год со всеми DLC
3 место – Геймплей Battlefield 2042
Количество лайков – 97 тысяч
Автор – Cheese4life__
2 место – Два года в попытках
Количество лайков – 134 тысячи
Автор – metalleo
1 место – Неприятные воспоминания
Количество лайков – 162 тысячи
Автор – SrGrafo
– Ого! Это выглядит потрясающе!!! Не могу дождаться.
– Не буду делать предзаказ, а куплю уже после выхода. Потому что я понял, что предзаказы это плохая практика.