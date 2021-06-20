На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Кратос в Fortnite и трюк с Battlefield

10 место – Классика

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – blizzardfang

Ежедневно выполнять бессмысленные и повторяющиеся задания с незначительной отдачей в реальной жизни

Ежедневно выполнять бессмысленные и повторяющиеся задания с незначительной отдачей в видеоиграх

9 место – Жизненная история

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – MafuSorau

10-летний я в своем однопользовательском мире, который никто, кроме меня, никогда не видел: а это секретный вход в мою базу, о котором знаю только я...

8 место – Неправильные стены

Количество лайков – 32 тысячи

Автор – pm_me_STEAM_-_CODES

7 место – Помнить должны все

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – mark_himself

EA: анонсирует Battlefield 2042

Тот, кто имеет мозг: помните, без предзаказов

6 место – Консольные войны

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – Death_Bezos

Консольные воины, которые спорят, какая консоль лучше

Я, владеющий обеими: принесите мне этот Horizon

5 место – Интересная загадка

Количество лайков – 87 тысяч

Автор – PsychoSuzanne

– Изготовление физических копий игры стоит денег, верно?

– Да.

– Значит, покупать цифровую копию дешевле, правильно?

– Пошел вон!

4 место – Еще и со скидкой

Количество лайков – 93 тысячи

Автор – JEBERNARD

Приобрести игру на релизе

Приобрести игру через год со всеми DLC

3 место – Геймплей Battlefield 2042

Количество лайков – 97 тысяч

Автор – Cheese4life__

2 место – Два года в попытках

Количество лайков – 134 тысячи

Автор – metalleo

1 место – Неприятные воспоминания

Количество лайков – 162 тысячи

Автор – SrGrafo

– Ого! Это выглядит потрясающе!!! Не могу дождаться.

– Не буду делать предзаказ, а куплю уже после выхода. Потому что я понял, что предзаказы это плохая практика.