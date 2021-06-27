Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: повернення Дімітреску та знижки у Steam
Джерело:24 канал
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери згадали про Леді Дімітреску, а також не забули й про літній розпродаж у Steam.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: ефект Cyberpunk 2077 та консольні війни
10 місце – Життєва ситуація
Кількість вподобань – 2 тисячі
Автор – Sufistyler
Коли ви померли й дізналися, що за останні 30 хвилин не було жодного автозбереження
9 місце – Головне, щоб працював
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – ToxZec
Звісно, друже, ми можемо зіграти на одному екрані
Тримай
8 місце – Гарні часи
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – SkepticDrinker
Геймери у 1996 році: це дуже страшно!!!
7 місце – Леді Дімітреску за роботою
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – Slothity
– Прокляття, цей Ітан Вінтерс… Коли я знайду його…
– Він заплатить за все, що він зробив!! Я…
– Ооо… Він… Він вже тут. Просто дивиться на мене…
– Я передзвоню. Я маю кинути цього хлопця через підлогу.
6 місце – Зміна поколінь
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – IdiotoftheEast
– Синку, попереджаю тебе! Ці відеоігри зруйнують твоє життя!
– Синку, попереджаю тебе! Ця відеогра "погана"! Зіграй краще в цю.
5 місце – Як не потрібно робити
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – OlorynE
– Ласкаво просимо, герою! Ми потребуємо допомоги!
– На вас чекає велика небезпека! Вам потрібні будуть союзники!!! Викличмо одного!!
– Ооо, це рідкісний слиз!! Усього за 10 доларів ви можете оновити його до епічного рівня!!
Мобільну гру успішно видалено!
4 місце – Знижки у Steam
Кількість вподобань – 71 тисяча
Автор – Gabriel711
Літній розпродаж у Steam
Моя величезна бібліотека з ігор, у які я не грав
3 місце – Доленосне рішення
Кількість вподобань – 73 тисячі
Автор – Castle_Ravenloft
Хлопець, який вирішив додати режим зомбі у Call of Duty
Звичайні розробники ігор
2 місце – "Гарна" пропозиція
Кількість вподобань – 94 тисячі
Автор – okay_not_cool
Придбати гру Nintendo за 50 доларів у 2011 році
Почекати 10 років, поки вона не буде коштувати 60 доларів
1 місце – Дитяча травма
Кількість вподобань – 110 тисяч
Автор – ADAMWARLOCK707
11-річний я, коли мама купує плаття за 100 доларів після того, як відмовилася придбати мені гру за 5 доларів