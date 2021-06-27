Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: повернення Дімітреску та знижки у Steam

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери згадали про Леді Дімітреску, а також не забули й про літній розпродаж у Steam.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: ефект Cyberpunk 2077 та консольні війни

10 місце – Життєва ситуація

Кількість вподобань – 2 тисячі

Автор – Sufistyler

Коли ви померли й дізналися, що за останні 30 хвилин не було жодного автозбереження

9 місце – Головне, щоб працював

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – ToxZec

Звісно, друже, ми можемо зіграти на одному екрані

Тримай

8 місце – Гарні часи

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – SkepticDrinker

Геймери у 1996 році: це дуже страшно!!!

7 місце – Леді Дімітреску за роботою

Кількість вподобань – 20 тисяч

Автор – Slothity

– Прокляття, цей Ітан Вінтерс… Коли я знайду його…

– Він заплатить за все, що він зробив!! Я…

– Ооо… Він… Він вже тут. Просто дивиться на мене…

– Я передзвоню. Я маю кинути цього хлопця через підлогу.

6 місце – Зміна поколінь

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – IdiotoftheEast

– Синку, попереджаю тебе! Ці відеоігри зруйнують твоє життя!

– Синку, попереджаю тебе! Ця відеогра "погана"! Зіграй краще в цю.

5 місце – Як не потрібно робити

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – OlorynE

– Ласкаво просимо, герою! Ми потребуємо допомоги!

– На вас чекає велика небезпека! Вам потрібні будуть союзники!!! Викличмо одного!!

– Ооо, це рідкісний слиз!! Усього за 10 доларів ви можете оновити його до епічного рівня!!

Мобільну гру успішно видалено!

4 місце – Знижки у Steam

Кількість вподобань – 71 тисяча

Автор – Gabriel711

Літній розпродаж у Steam

Моя величезна бібліотека з ігор, у які я не грав

3 місце – Доленосне рішення

Кількість вподобань – 73 тисячі

Автор – Castle_Ravenloft

Хлопець, який вирішив додати режим зомбі у Call of Duty

Звичайні розробники ігор

2 місце – "Гарна" пропозиція

Кількість вподобань – 94 тисячі

Автор – okay_not_cool

Придбати гру Nintendo за 50 доларів у 2011 році

Почекати 10 років, поки вона не буде коштувати 60 доларів

1 місце – Дитяча травма

Кількість вподобань – 110 тисяч

Автор – ADAMWARLOCK707

11-річний я, коли мама купує плаття за 100 доларів після того, як відмовилася придбати мені гру за 5 доларів