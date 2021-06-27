На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: эффект Cyberpunk 2077 и консольные войны

10 место – Жизненная ситуация

Количество лайков – 2 тысячи

Автор – Sufistyler

Когда вы умерли и узнали, что за последние 30 минут не было ни одного автосохранения

9 место – Главное, чтобы работал

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – ToxZec

Конечно, друг, мы можем сыграть на одном экране

Держи

8 место – Хорошие времена

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – SkepticDrinker

Геймеры в 1996 году: это очень страшно!!!

7 место – Леди Димитреску за работой

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – Slothity

– Проклятье, этот Итан Уинтерс... Когда я найду его...

– Он заплатит за все, что он сделал!! Я…

– Ооо... Он... Он уже здесь. Просто смотрит на меня...

– Я перезвоню. Я должна бросить этого парня через пол.

6 место – Смена поколений

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – IdiotoftheEast

– Сынок, предупреждаю тебя! Эти видеоигры разрушат твою жизнь!

– Сынок, предупреждаю тебя! Эта видеоигра "плохая"! Сыграй лучше в эту.

5 место – Как не нужно делать

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – OlorynE

– Добро пожаловать, герой! Мы нуждаемся в помощи!

– Вас ждет большая опасность! Вам нужны будут союзники!!! Вызовите одного!!

– Ооо, это редкая слизь!! Всего за 10 долларов вы можете обновить ее до эпического уровня!!

Мобильную игру успешно удалено!

4 место – Скидки в Steam

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – Gabriel711

Летняя распродажа в Steam

Моя огромная библиотека из игр, в которые я не играл

3 место – Судьбоносное решение

Количество лайков – 73 тысячи

Автор – Castle_Ravenloft

Парень, который решил добавить режим зомби в Call of Duty

Обычные разработчики игр

2 место – "Хорошее" предложение

Количество лайков – 94 тысячи

Автор – okay_not_cool

Приобрести игру Nintendo за 50 долларов в 2011 году

Подождать 10 лет, пока она не будет стоить 60 долларов

1 место – Детская травма

Количество лайков – 110 тысяч

Автор – ADAMWARLOCK707

11-летний я, когда мама покупает платье за 100 долларов после того, как отказалась приобрести мне игру за 5 долларов