Ці три проєкти були найпопулярнішими консольними іграми у 2025 році

Аналітичні дані показали цікаву тенденцію: найпопулярніші ігри на консолях PlayStation 5 та Xbox Series у Сполучених Штатах залишились ідентичними протягом двох останніх років. За інформацією аналітика Мета Піскателли з компанії Circana, п'ятірка лідерів 2025 року повністю повторила список 2024-го.

Які ігри домінують на консолях?

Рейтинг найбільш популярних проєктів склали виключно мультиплеєрні онлайн-ігри: Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto 5, Roblox та Minecraft. На PlayStation 5 ця послідовність ігор у списку залишилась абсолютно ідентичною порівняно з попереднім роком. Натомість власники консолей Xbox Series побачили певні зміни в розташуванні позицій, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

На платформі від Microsoft перше місце перейшло від Call of Duty до Fortnite, тоді як шутер від Activision опустився на другу сходинку. Також відбулася зміна між Grand Theft Auto 5 та Minecraft – ці проєкти обмінялись позиціями в рейтингу, пише Мет Піскателла, старший директор та консультант з питань індустрії відеоігор у Circana.

Методика підрахунку базувалась на відсотку активних користувачів панелі, які запускали кожну з ігор.

Домінування онлайн-ігор з підтримкою регулярних оновлень виглядає цілком логічним. Попри те, що однокористувацька гра Clair Obscur: Expedition 33 здобула численні нагороди, включаючи головний приз The Game Awards 2025, вона не змогла конкурувати за показниками активності з проєктами зі списку. Причина полягає у принципово різній природі цих продуктів – ігри жанру live service пропонують постійно оновлюваний контент і майже необмежену реіграбельність.

Усі п'ять проєктів з рейтингу об'єднує одна спільна риса: вони забезпечують гравцям можливість повертатись до ґеймплею знову і знову завдяки мультиплеєрним режимам, регулярним апдейтам і жвавим спільнотам.

Чого чекати далі?

Однак експерти припускають, що стабільність цього списку може порушитись уже наступного року. Потенційним претендентом на входження до елітної п'ятірки називають Arc Raiders, шутер від студії Embark. Ця гра затьмарила за рівнем очікувань навіть такі масштабні проєкти, як Battlefield 6 та Call of Duty: Black Ops 7, ставши найбільш популярним шутером 2025 року. Втім, реліз наприкінці жовтня 2025-го не залишив достатньо часу, щоб гра встигла пробитись у рейтинг найбільш популярних ігор загалом за підсумками року.

Якщо Arc Raiders зможе підтримувати набраний імпульс і регулярно оновлювати контент, у неї є шанси потрапити до престижного клубу. Проте витіснити будь-кого з п'ятірки поточних лідерів буде надзвичайно складно, адже кожен з цих проєктів має багаторічну історію та мільйони відданих фанатів по всьому світу.