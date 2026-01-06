Очікується, що застосунок стане доступним протягом 2026 року для користувачів нової лінійки пристроїв після виходу відповідного оновлення системи, розповідає 24 Канал з посиланням на TCL.

Як реалізують підтримку хмарних ігор на нових пристроях?

На технологічній виставці CES 2026 компанія TCL продемонструвала свою нову флагманську серію телевізорів X11L. Ці панелі працюють на платформі Google TV і першими на ринку мають отримати офіційну підтримку Xbox Game Pass. Разом із цим пристрої оснащені сучасним інтерфейсом Gemini for TV.

Хоча функція хмарного геймінгу не буде активною відразу після покупки, її додадуть пізніше через апдейт програмного забезпечення.

Раніше подібна можливість з'явилася на телевізорах Samsung та LG, а також на медіаплеєрах лінійки Amazon Fire TV.

Завдяки застосунку Xbox екран телевізора перетворюється на повноцінний ігровий центр. Весь ігровий процес транслюється прямо з серверів Microsoft, тому купувати фізичну консоль немає потреби.

Гравцеві знадобиться лише надійне інтернет-з'єднання, сумісний контролер та активний акаунт Microsoft. Це дозволяє миттєво запускати проєкти з каталогу Game Pass без необхідності чекати на завершення завантаження файлів, як розповідає видання Android Authority.

Цей анонс став першою згадкою про розширення сервісу Xbox на Google TV у поточному році. Поки що невідомо, чи з'явиться відповідний софт на Google TV Streamer, пристроях Chromecast або інших гаджетах під управлінням цієї операційної системи, оскільки сама компанія Google ще не робила офіційних заяв з цього приводу.