Ожидается, что приложение станет доступным в течение 2026 года для пользователей новой линейки устройств после выхода соответствующего обновления системы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TCL.

Смотрите также Microsoft готовит революцию: следующая Xbox не будет консолью в классическом понимании

Как реализуют поддержку облачных игр на новых устройствах?

На технологической выставке CES 2026 компания TCL продемонстрировала свою новую флагманскую серию телевизоров X11L. Эти панели работают на платформе Google TV и первыми на рынке должны получить официальную поддержку Xbox Game Pass. Вместе с этим устройства оснащены современным интерфейсом Gemini for TV.

Хотя функция облачного гейминга не будет активной сразу после покупки, ее добавят позже через апдейт программного обеспечения.

Ранее подобная возможность появилась на телевизорах Samsung и LG, а также на медиаплеерах линейки Amazon Fire TV.

Благодаря приложению Xbox экран телевизора превращается в полноценный игровой центр. Весь игровой процесс транслируется прямо с серверов Microsoft, поэтому покупать физическую консоль нет необходимости.

Игроку понадобится лишь надежное интернет-соединение, совместимый контроллер и активный аккаунт Microsoft. Это позволяет мгновенно запускать проекты из каталога Game Pass без необходимости ждать завершения загрузки файлов, как рассказывает издание Android Authority.

Этот анонс стал первым упоминанием о расширении сервиса Xbox на Google TV в текущем году. Пока неизвестно, появится ли соответствующий софт на Google TV Streamer, устройствах Chromecast или других гаджетах под управлением этой операционной системы, поскольку сама компания Google еще не делала официальных заявлений по этому поводу.