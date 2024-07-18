Цікава статистика розкрила найпопулярніші ігри Xbox Game Studios – ви будете здивовані

Інсайдер оприлюднив в мережі кількість гравців у найпопулярніших іграх від Xbox Game Studios і деякі результати виявились доволі неочікуваними.

Відомий інсайдер Klobrille зібрав відкриті дані про найпопулярніші ігри Xbox Game Studios за кількістю гравців і створив цікаву інфографіку, якою поділився в мережі.

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Завдяки Xbox Game Pass геймери можуть насолоджуватися величезною кількістю відеоігор, без необхідності їх купувати. Зокрема, там є всі ігри численних студій, які Microsoft роками "брали під своє крило".

Відповідно до інформації від Klobrille, найпопулярнішою грою для Xbox за кількістю гравців є франшиза Overwatch, у яку зіграло понад 100 мільйонів користувачів на всіх платформах, на яких вона доступна.

На другому місці опинилися Forza Horizon 5 та Sea of ​​Thieves – по 40 мільйонів гравців. Бронза ж дісталася Minecraft Dungeons, яка привернула увагу 25 мільйонів геймерів.

Найпопулярніші ігри під егідою Xbox Game Studios / Фото Klobrille

Інсайдер також уточнив, що дані про кількість гравців враховують загальну кількість гравців за весь період існування ігор, а також включають користувачів Xbox Game Pass.

Окрім того, що деякі ігри як от Forza Motorsport, Senua's Saga: Hellblade 2 та франшиза Call of Duty відсутні в рейтингу через те, що Xbox не надає цифр про їхню кількість гравців.