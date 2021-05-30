На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: справжній біль та "вічнозелена" GTA V
10 місце – Класичний Маріо
Кількість вподобань – 15 тисяч
Автор – sohpar
– Застрибуй в ліжко, Маріо, я чекаю на тебе
– Хуп
– Піііч
– Нііі...
9 місце – Піка Піка
Кількість вподобань – 19 тисяч
Автор – MarkTheRobot
Коли ви входите у гірський тунель, а ваш Пікачу володіє вмінням спалах
– Браво шість, йде Піка
8 місце – Правда ж
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – NaveenTheBean
Ніхто:
Поради на екрані завантаження: у гру можна грати.
7 місце – Історична точність
Кількість вподобань – 48 тисяч
Автор – steampunk1914
Ubisoft у 2007 році: ми видалили арбалет, щоб зберегти історичну точність.
Ubisoft у 2020 році:
6 місце – Класика
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – midnighthunder0
Чоловіки такі: де кетчуп?
Також чоловіки: снайпер у тій будівлі, за 400 ярдів від цих дерев.
5 місце – Майбутнє вже близько
Кількість вподобань – 70 тисяч
Автор – Apogamicisuridae70
Батьки сьогодні: не можна брати цю гру, вона жорстока.
Батьки у майбутньому: не можна брати цю гру, вона дуже погана.
4 місце – Усі знають відповідь
Кількість вподобань – 99 тисяч
Автор – SrGrafo
– Ми виграли!
– Це означає, що ворожі гравці спостерігають за нами.
– Ми повинні вже стріляти в повітря, як дурні мавпи?
3 місце – Розробники Ratchet & Clank знаються в мемах
Кількість вподобань – 101 тисяча
Автор – PatFury
2 місце – Леді Дімітреску вже може стрімити
Кількість вподобань – 103 тисячі
Автор – areohseawhy
Cheesepufftz задонатив 5 доларів та написав: ти можеш пукнути в мікрофон?
1 місце – Клієнт завжди правий
Кількість вподобань – 143 тисячі
Автор – authorsofwrestling
– Милий, що завгодно за 50 доларів.
– Ти можеш посидіти зі мною в кімнаті, поки я граю у Silent Hill 2, щоб було не так страшно?