На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: справжній біль та "вічнозелена" GTA V

10 місце – Класичний Маріо

Кількість вподобань – 15 тисяч

Автор – sohpar

– Застрибуй в ліжко, Маріо, я чекаю на тебе

– Хуп

– Піііч

– Нііі...

9 місце – Піка Піка

Кількість вподобань – 19 тисяч

Автор – MarkTheRobot

Коли ви входите у гірський тунель, а ваш Пікачу володіє вмінням спалах

– Браво шість, йде Піка

8 місце – Правда ж

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – NaveenTheBean

Ніхто:

Поради на екрані завантаження: у гру можна грати.

7 місце – Історична точність

Кількість вподобань – 48 тисяч

Автор – steampunk1914

Ubisoft у 2007 році: ми видалили арбалет, щоб зберегти історичну точність.

Ubisoft у 2020 році:

6 місце – Класика

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – midnighthunder0

Чоловіки такі: де кетчуп?

Також чоловіки: снайпер у тій будівлі, за 400 ярдів від цих дерев.

5 місце – Майбутнє вже близько

Кількість вподобань – 70 тисяч

Автор – Apogamicisuridae70

Батьки сьогодні: не можна брати цю гру, вона жорстока.

Батьки у майбутньому: не можна брати цю гру, вона дуже погана.

4 місце – Усі знають відповідь

Кількість вподобань – 99 тисяч

Автор – SrGrafo

– Ми виграли!

– Це означає, що ворожі гравці спостерігають за нами.

– Ми повинні вже стріляти в повітря, як дурні мавпи?

3 місце – Розробники Ratchet & Clank знаються в мемах

Кількість вподобань – 101 тисяча

Автор – PatFury

2 місце – Леді Дімітреску вже може стрімити

Кількість вподобань – 103 тисячі

Автор – areohseawhy

Cheesepufftz задонатив 5 доларів та написав: ти можеш пукнути в мікрофон?

1 місце – Клієнт завжди правий

Кількість вподобань – 143 тисячі

Автор – authorsofwrestling

– Милий, що завгодно за 50 доларів.

– Ти можеш посидіти зі мною в кімнаті, поки я граю у Silent Hill 2, щоб було не так страшно?