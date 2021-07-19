Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: війни клонів та оригінальна головоломка

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних проєктів з'явилося кілька цікавих новинок. Щоправда, лідер поки не змінився, хоча конкурентів у нього вже чимало.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: симулятор бартеру та кумедна головоломка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Trading Master 3D Fidget Pop Fidget Trading 3D Fidget Toys Count Masters Battlegrounds Mobile India My Talking Angela 2 Bridge Race Brain Love Story Brain Puzzle Games Hair Challenge Subway Surfers Fat 2 Fit!

Цього тижня у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих новинок, але лідер поки не змінився. На вершині топу знаходиться симулятор бартеру Trading Master 3D Fidget Pop, а трійку найкращих цього разу замкнула відеогра Count Masters. У середині топу продовжує утримуватися королівська битва Battlegrounds Mobile India, а також колишній лідер Bridge Race. А от у другій половині рейтингу цього тижня опинилося одразу кілька раннерів: Hair Challenge, Subway Surfers та Fat 2 Fit!.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Troll Master Draw One Part (32 місце), Garena Free Fire (11 місце) та Candy Crush Saga King (15 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Fidget Trading 3D Fidget Toys – мобільна гра, яку можна назвати клоном відеогри Trading Master 3D Fidget Pop. Геймплейно ці проєкти дуже схожі: гравцям потрібно обмінюватися різноманітними предметами, щоб зібрати колекцію з таких речей. Розробники відзначили, що у їхній відеогрі чимало унікальних рівнів, а також понад 200 різноманітних предметів для обміну.

Геймплей відеогри Fidget Trading 3D Fidget Toys – відео

My Talking Angela 2 – нова частина у серії відеоігор про пригоди кумедних домашніх улюбленців. Цього разу головною героїнею стала Анджела, яка полюбляє танцювати, співати та веселитися. Геймерам потрібно займатися класичними для серії речами: доглядом за героїнею, виконанням завдань чи розгадуванням головоломок. Також у цій грі є чимало варіантів для кастомізації предметів та головної героїні.

Трейлер відеогри My Talking Angela 2 – відео

Brain Love Story Brain Puzzle Games – відеогра, яка дуже сподобалася гравцям з Індії. За жанром це головоломка, у якій геймерам потрібно відігрувати роль своєрідного детектива. Геймплейно все дуже просто: гравцям потрібно знайти відповідь на певне запитання, а для цього можна використовувати наступні інструменти: олівець, лупу, палець чи гумку. Загалом у цій відеогрі просте керування, а також чимало цікавих рівнів.

Геймплей відеогри Brain Love Story Brain Puzzle Games​ – відео