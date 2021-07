Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Цікаво Італійці на Дикому Заході: геймер відтворив у грі Red Dead Online персонажів з всесвіту Mario

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Trading Master 3D Fidget Pop Battlegrounds Mobile India Bridge Race Troll Master Draw One Part Hair Challenge Count Masters Fat 2 Fit! Subway Surfers Garena Free Fire Candy Crush Saga King

За останні два тижні у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало цікавих перестановок. Трійку найкращих цього разу замкнув колишній лідер – Bridge Race, а от Hair Challenge, Fat 2 Fit!​ та Count Masters опустилися одразу в середину топу. А у другій половині рейтингу продовжують утримуватися класичні мобільні проєкти: раннер Subway Surfers, королівська битва Garena Free Fire та головоломка Candy Crush Saga King.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Specimen Zero (замало завантажень), Ludo King (13 місце), Run of Life (33 місце) та Rescue The Lover (замало завантажень). Вперше до рейтингу потрапили:

Trading Master 3D Fidget Pop – цікавий проєкт від студії FollowCircles, який одразу ж заскочив на вершину цього топу. Геймплейно все дуже просто: гравцям потрібно зібрати колекцію з різноманітних предметів, а для цього треба лише обмінюватися останніми. Розробники відзначили, що у грі чимала кількість іграшок для обміну, а також дуже просте керування.

Геймплей відеогри Trading Master 3D Fidget Pop – відео

Battlegrounds Mobile India – відеогра, яка встигла зібрати понад 5 мільйонів завантажень за останній тиждень, хоча й вийшла лише в Індії. Геймплейно ця гра майже нічим не відрізняється від класичної мобільної версії цієї популярної королівської битви. Щоправда, тепер цей проєкт буде розвиватися окремо від основної серії.

Трейлер відеогри Battlegrounds Mobile India – відео

Troll Master Draw One Part – проєкт, який дуже сподобався гравцям з Бразилії та Індії. У цій головоломці просте керування, а також цікавий ігровий процес: геймерам потрібно лише домалювати елемент, якого не вистачає, а далі можна насолодитися наслідками своєї роботи. У грі чимала кількість унікальних рівнів, а також приємна графіка.

Геймплей відеогри Troll Master Draw One Par – відео