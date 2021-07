Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Trading Master 3D Fidget Pop Battlegrounds Mobile India Bridge Race Troll Master Draw One Part Hair Challenge Count Masters Fat 2 Fit! Subway Surfers Garena Free Fire Candy Crush Saga King

За последние две недели в рейтинге самых популярных мобильных игр произошло немало интересных перестановок. Тройку лучших на этот раз замкнул бывший лидер – Bridge Race, а вот Hair Challenge, Fat 2 Fit! и Count Masters опустились сразу в середину топа. А во второй половине рейтинга продолжают удерживаться классические мобильные проекты: раннер Subway Surfers, королевская битва Garena Free Fire и головоломка Candy Crush Saga King.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Specimen Zero (недостаточно загрузок), Ludo King (13 место), Run of Life (33 место) и Rescue The Lover (недостаточно загрузок). Впервые в рейтинг попали:

Trading Master 3D Fidget Pop – интересный проект от студии FollowCircles, который сразу же запрыгнул на вершину этого топа. Геймплейно все очень просто: игрокам нужно собрать коллекцию из различных предметов, а для этого надо лишь обмениваться последними. Разработчики отметили, что в игре немалое количество игрушек для обмена, а также очень простое управление.

Геймплей видеоигры Trading Master 3D Fidget Pop – видео

Battlegrounds Mobile India – видеоигра, которая успела собрать более 5 миллионов скачиваний за последнюю неделю, хотя и вышла только в Индии. Геймплейно эта игра почти ничем не отличается от классической мобильной версии этой популярной королевской битвы. Правда, теперь этот проект будет развиваться отдельно от основной серии.

Трейлер видеоигры Battlegrounds Mobile India​ – видео

Troll Master Draw One Part – проект, который очень понравился игрокам из Бразилии и Индии. В этой головоломке простое управление, а также интересный игровой процесс: геймерам нужно только дорисовать элемент, которого не хватает, а дальше можно насладиться результатом своей работы. В игре немало уникальных уровней, а также приятная графика.

Геймплей видеоигры Troll Master Draw One Par​ – видео