Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: щенячий патруль та оригінальний раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Fidget Toys Trading My Talking Angela 2 Castle Raid! Subway Surfers Count Masters Garena Free Fire Roblox Doll Designer Race Master 3D Car Racing Bridge Race

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих змін, хоча на вершині однаково продовжує утримуватися симулятор Fidget Toys Trading, а також гра My Talking Angela 2. На 4 місце доволі неочікувано заскочив культовий раннер Subway Surfers, а от гра Count Masters знову втратила кілька позицій. У другій половині топу цього разу без особливих змін (Garena Free Fire, Doll Designer та Bridge Race), хоча й варто відзначити чергове повернення відеогри Roblox.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: PAW Patrol Rescue World (13 місце), Arrow Fest (12 місце) та Run Rich 3D (23 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Castle Raid! – мобільна гра від VOODOO, яка одразу ж заскочила на 3 сходинку цього топу. Геймплейно все дуже просто: гравці керують натовпом чоловічків, які мають здолати ворожу армію та захопити замок. Під час забігів можна поповнювати своє військо, а для цього потрібно вибирати правильний шлях та збирати різноманітні бонуси. Загалом у відеогрі просте керування та чимало цікавих рівнів.

Геймплей відеогри Castle Raid!: відео

Race Master 3D Car Racing – цікавий проєкт, який може сподобатися всім шанувальникам перегонів. Взагалі це класичний представник цього жанру, хоча й варто додати, що змагатися потрібно на трасах з різноманітними перешкодами. Розробники відзначили, що в грі є понад 30 унікальних рівнів, чимало складних босів та 7 класичних спорткарів, які можна прокачувати та налаштовувати.

Геймплей відеогри Race Master 3D Car Racing: відео