Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: цікаві перегони та новинка від VOODOO

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу дві цікаві новинки. Щоправда, лідерство однаково поки утримує відеогра Fidget Toys Trading.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: щенячий патруль та оригінальний раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Fidget Toys Trading My Talking Angela 2 Castle Raid! Subway Surfers Count Masters Garena Free Fire Roblox Doll Designer Race Master 3D Car Racing Bridge Race

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор є кілька цікавих змін, хоча на вершині однаково продовжує утримуватися симулятор Fidget Toys Trading, а також гра My Talking Angela 2. На 4 місце доволі неочікувано заскочив культовий раннер Subway Surfers, а от гра Count Masters знову втратила кілька позицій. У другій половині топу цього разу без особливих змін (Garena Free Fire, Doll Designer та Bridge Race), хоча й варто відзначити чергове повернення відеогри Roblox.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: PAW Patrol Rescue World (13 місце), Arrow Fest (12 місце) та Run Rich 3D (23 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Castle Raid! – мобільна гра від VOODOO, яка одразу ж заскочила на 3 сходинку цього топу. Геймплейно все дуже просто: гравці керують натовпом чоловічків, які мають здолати ворожу армію та захопити замок. Під час забігів можна поповнювати своє військо, а для цього потрібно вибирати правильний шлях та збирати різноманітні бонуси. Загалом у відеогрі просте керування та чимало цікавих рівнів.

Геймплей відеогри Castle Raid!: відео

Race Master 3D Car Racing – цікавий проєкт, який може сподобатися всім шанувальникам перегонів. Взагалі це класичний представник цього жанру, хоча й варто додати, що змагатися потрібно на трасах з різноманітними перешкодами. Розробники відзначили, що в грі є понад 30 унікальних рівнів, чимало складних босів та 7 класичних спорткарів, які можна прокачувати та налаштовувати.

Геймплей відеогри Race Master 3D Car Racing: відео