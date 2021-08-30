Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та цікава новинка від MARVEL

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор змін майже немає. Хоча й варто відзначити появу однієї дуже цікавої новинки, у якій геймери можуть зіграти за супергероїв MARVEL.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: цікаві перегони та новинка від VOODOO

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Fidget Toys Trading MARVEL Future Revolution My Talking Angela 2 Garena Free Fire Subway Surfers Ludo King Bridge Race Roblox Count Masters Doll Designer

Відеогра Fidget Toys Trading продовжує утримуватися на вершині топу, хоча й варто відзначити, що цього тижня в неї з'явився серйозний конкурент. А от трійку найкращих цього разу замкнув цікавий проєкт з назвою My Talking Angela 2. На 4 місце піднялася королівська битва Garena Free Fire, а культовий раннер Subway Surfers цього тижня опустився на 5 сходинку.

У другій половині топу цього разу без особливих змін (Bridge Race, Roblox та Doll Designer), хоча й варто відзначити падіння відеогри Count Masters (з 5 на 9 місце), а також чергове повернення популярної в Індії гри Ludo King.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Castle Raid! (12 місце) та Race Master 3D Car Racing (19 місце). Вперше до рейтингу потрапила:

MARVEL Future Revolution – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. За розробку проєкту відповідає корейська студія Netmarble, а загалом це перша гра MARVEL з відкритим світом для мобільних платформ. За сюжетом, після однієї масштабної катастрофи кілька паралельних всесвітів об'єдналися, а тому в одному світі з'явилися різноманітні двійники відомих супергероїв. Разом вони мають захистити цей світ, а також здолати всіх своїх ворогів.

Розробники відзначили, що в грі буде не лише сюжетна кампанія, а й кілька багатокористувацьких режимів (PvP та PvE). Відомо, що в грі буде чимало варіантів для кастомізації костюмів супергероїв. Також варто ще відзначити графічну складову цього проєкту, яка виконана на дуже високу рівні.

Трейлер відеогри MARVEL Future Revolution: відео