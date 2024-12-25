10 найпопулярніших кіберспортивних подій 2024 року
25 грудня 2024, 12:01Читать новость на русском
Цього року ми отримали чимало епічних турнірів, деякі з яких навіть побили рекорди у кількості глядачів. Оскільки рік майже завершився і великих кіберспортивних подій у 2024-му більше не буде, прийшов час підсумувати найпопулярніші з них.
У цьому матеріалі 24 Канал зібрав 10 найпопулярніших кіберспортивних подій 2024 року згідно з даними платформи Esports Charts. Ці рейтинги не враховують кількість глядачів у Китаї, а також дані з Facebook Gaming та ігор Battle Royale.
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Починаємо з кінця
- На десятому місці розташувався VCT Masters Madrid. Цей турнір з VALORANT відбувся на початку року й був найпопулярнішою подією сезону в цій грі, зібравши 1,41 мільйона глядачів. Це четвертий показник в історії VALORANT.
- Дев'яте місце отримує фінал південнокорейського турніру з League of Legends LCK 2024, який відбувся у вересні 2024 року напередодні Чемпіонату світу з LoL. Подія, яку виграла команда Dplus KIA, зібрала вражаючі 1,82 мільйона глядачів.
- PGL Major Copenhagen розмістився на восьмому місці. Це єдина подія у дисципліні Counter-Strike 2, яка потрапила до цього списку, що вельми дивно, адже гра є вельми популярною в усьому світі. Турнір, який став четвертим за кількістю переглядів івентом з Counter-Strike в історії, виграла українська команда NAVI. PGL Major Copenhagen зібрав 1,85 мільйона глядачів, проте це ще далеко від історичного максимуму CS:GO, зафіксованого в Стокгольмі у 2021 році. Другий мейджор сезону, Perfect World Shanghai Major 2024, що відбувся в середині грудня, зібрав меншу кількість глядачів – 1,3 мільйона в максимальній точці. Пояснили це різницею в часових поясах, оскільки глядачам у Європі та США було незручно дивитися турнір, відсутністю у фіналі NAVI, як однієї з найпопулярніших команд світу, а також тим, що китайська аудиторія не фіксується Esports Charts.
- MPL Indonesia Season 13 забирає сьоме місце. Гра Mobile Legends: Bang Bang не тільки зростає, але й має одну з найсильніших глядацьких аудиторій серед усіх кіберспортивних ігор, поступаючись лише League of Legends. Матч Fnatic ONIC проти EVOS Glory дивилися 2,25 мільйона людей одночасно.
- Шосте місце забирає EWC X MLBB Mid Season Cup 2024, який проходив у Ер-Ріяді. Це також турнір у дисципліні Mobile Legends: Bang Bang. Його пікова кількість глядачів складає 2,38 мільйона людей. Чемпіонат розіграв 3 мільйони доларів.
EWC X MLBB Mid Season Cup 2024 / Фото Esports World Cup Foundation
П'ятірка найкращих
- П'яте місце дістається LCK Spring 2024 у Південній Кореї. Турнір з League of Legends зібрав 2,65 мільйона пікових глядачів. Команда T1 зазнала поразки фіналі, але сама лише її поява забезпечила величезний приріст глядацької аудиторії. Результати показують, що в загальному T1 дивилися на 12 мільйонів годин більше, ніж переможця Gen.G, що свідчить про те, наскільки популярною є команда в Південній Кореї.
- Mid-Season Invitational 2024 – це ще один турнір з League of Legends, який зібрав 2,82 мільйона глядачів. Це робить його найпопулярнішим турніром MSI в історії та сьомим за кількістю переглядів в історії League of Legends. Змагання, що відбулося в Ченду, Китай, виграла також команда Gen.G.
- На третьому місці розташувався MPL Indonesia Season 14, який, як зрозуміло з назви, пройшов у Індонезії. 14-й сезон, був набагато популярнішим, ніж його попередник на початку року. Пік популярності припав на 4 мільйони глядачів, що майже вдвічі більше, ніж у 13-му сезоні.
- M6 World Championship з піковим показником 4,13 мільйона глядачів займає друге місце. Це ще один турнір з Mobile Legends: Bang Bang. Торік він мав понад 5 мільйонів глядачів, але цього разу трохи просів.
- Почесним лідером цього року є Чемпіонат світу League of Legends World Championship. Він став не лише найпопулярнішою кіберспортивною подією року, а також найпопулярнішою подією в історії кіберспорту. Максимальний показник глядацької аудиторії склав 6,91 мільйона людей. Турнір зібрав приблизно на 500 000 глядачів більше, ніж у 2023 році, вкотре піднявши планку.
2024 League of Legends World Championship / Фото Yicun Liu/Riot Games