У наші дні перегляд стрімерів став фактично невіднятною частиною життя пересічного геймера, проте український сегмент цієї справи, на жаль, не є таким популярним як того б хотілося.

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Проте є і позитив, адже з кожним днем ситуація стає все кращою – з'являється більше різноманітних контент-мейкерів та більше глядачів, охочих чути українську зі своїх динаміків.

3 місце – Yozhyk

Бронзовим призером жовтня стала жива легенда української кіберспортивної сцени з дисципліни FIFA – Євген Мостовик, більш відомий геймерам як Yozhyk. У середньому за його ефірами спостерігало 622 глядачі (1417 на піку).

Yozhyk у часи активної кіберспортивної кар'єри / зображення sport.ua

На своїх трансляціях Євген роздає поради охочим покращити власний скіл у FIFA 23 та, власне, сам грає в неї, чаруючи глядачів майстерністю.

2 місце – Leb1ga

Друге місце посів автор популярного мему "НУ ЯК ЦЮ НЕНЬКУ МОЖНА НЕ ЛЮБИТИ" – блогер, тіктокер, а тепер ще й стрімер Михайло Лебіга. На його трансляціях протягом місяця в середньому знаходилося 786 глядачів (2009 на піку).

У ефірах Leb1ga найчастіше можна побачити за грою у Dota 2 або ж переглядом "мемних" реаліті-шоу на кшталт "Від пацанки до панянки" та "Детектор брехні".

1 місце – Olsior

У жовтні рейтинг найпопулярніших україномовних стрімерів очолив Olsior з середнім показником у 1446 глядачів (5068 на піку).

Olsior / зображення maincast

Михайло Звєрєв давно відомий шанувальникам Dota 2 як аналітик та коментатор, а тепер його все частіше можна зустріти на ефірах власного твіч-каналу, де він грає в ту ж Доту, обговорює події кіберспортивної сцени чи навіть дивиться аніме.

Інші стрімери

Решта рейтингу виглядає наступним чином.

Топ 15 україномовних стрімерів жовтня / зображення streamINFA

Серед тих, хто не потрапив до трійки найкращих радимо звернути увагу на стримерку під ніком Dobra_Divka, яка вже ось 5 років "лупає сю скалу" та проводить україномовні трансляції.

До речі, зовсім нещодавно дівчина нарешті отримала партнерку від Twitch.

Плюс одне досягнення в житті



Коротко про себе: стримлю українською, до того як це стало мейнстрімом?

Граю в основному FPS ігри, але на каналі бувало різне. Іноді відосики на ютубчик закидую



️Залишу посилання. Кому таке цікаво, буду рада бачити?? #УкрТві #TwitchStreamers pic.twitter.com/EUwtH5qMVq — Dobra Divka (@DobraDivka) October 24, 2022

Своєю "спеціалізацією" Анастасія називає шутери, проте іноді на її каналі також можна побачити й інший контент.

Отож, не зволікайте та мерщій підписуйтеся на українськомовних стрімерів, які вам до душі, щоб потім із чистою совістю казати новачкам в чаті, що ви – "олд".