У наші дні перегляд стрімерів став фактично невіднятною частиною життя пересічного геймера, проте український сегмент цієї справи, на жаль, не є таким популярним як того б хотілося.
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Проте є і позитив, адже з кожним днем ситуація стає все кращою – з'являється більше різноманітних контент-мейкерів та більше глядачів, охочих чути українську зі своїх динаміків.
3 місце – Yozhyk
Бронзовим призером жовтня стала жива легенда української кіберспортивної сцени з дисципліни FIFA – Євген Мостовик, більш відомий геймерам як Yozhyk. У середньому за його ефірами спостерігало 622 глядачі (1417 на піку).
Yozhyk у часи активної кіберспортивної кар'єри / зображення sport.ua
На своїх трансляціях Євген роздає поради охочим покращити власний скіл у FIFA 23 та, власне, сам грає в неї, чаруючи глядачів майстерністю.
2 місце – Leb1ga
Друге місце посів автор популярного мему "НУ ЯК ЦЮ НЕНЬКУ МОЖНА НЕ ЛЮБИТИ" – блогер, тіктокер, а тепер ще й стрімер Михайло Лебіга. На його трансляціях протягом місяця в середньому знаходилося 786 глядачів (2009 на піку).
У ефірах Leb1ga найчастіше можна побачити за грою у Dota 2 або ж переглядом "мемних" реаліті-шоу на кшталт "Від пацанки до панянки" та "Детектор брехні".
1 місце – Olsior
У жовтні рейтинг найпопулярніших україномовних стрімерів очолив Olsior з середнім показником у 1446 глядачів (5068 на піку).
Olsior / зображення maincast
Михайло Звєрєв давно відомий шанувальникам Dota 2 як аналітик та коментатор, а тепер його все частіше можна зустріти на ефірах власного твіч-каналу, де він грає в ту ж Доту, обговорює події кіберспортивної сцени чи навіть дивиться аніме.
Інші стрімери
Решта рейтингу виглядає наступним чином.
Топ 15 україномовних стрімерів жовтня / зображення streamINFA
Серед тих, хто не потрапив до трійки найкращих радимо звернути увагу на стримерку під ніком Dobra_Divka, яка вже ось 5 років "лупає сю скалу" та проводить україномовні трансляції.
До речі, зовсім нещодавно дівчина нарешті отримала партнерку від Twitch.
Своєю "спеціалізацією" Анастасія називає шутери, проте іноді на її каналі також можна побачити й інший контент.
Отож, не зволікайте та мерщій підписуйтеся на українськомовних стрімерів, які вам до душі, щоб потім із чистою совістю казати новачкам в чаті, що ви – "олд".