Портал PornHub традиційно опублікував свіженький звіт про активність користувачів за рік, що минає. Серед іншого у ньому можна знайти кілька цікавих категорій, пов'язаних з відеоіграми.

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Яку відеогру шукають найчастіше?

Ось уже втретє поспіль найпопулярнішою відеогрою за кількістю запитів на PornHub протягом року залишається королівська битва Fortnite.

На другу сходинку цьогоріч спромігся здійнятися Overwatch, хоча в спину йому дихав Genshin Impact.

У цей час найбільший ріст такої специфічної популярності продемонструвала ще одна гра від Epic Games – шутер Valorant, який піднявся аж на 21 позицію та посів почесне передостаннє місце в десятці найкращих.

Найпопулярніші відеоігри за кількістю запитів

"Найпопулярніший" відеоігровий персонаж

Стосовно популярності віртуальних індивідуальностей, то на першому місці з величезним відривом опинилася героїня франшизи Overwatch – D. Va. Мабуть, цим тріумфом вона завдячує виходу контроверсійного сиквелу, через який багацько шанувальників оригінальної гри побігли зганяти стрес.

Слідом за, як би дивно це не звучало, Дівою розташувалися Дженні з Minecraft та Widowmaker з того ж таки Overwatch.

Зовсім трішечки до трійки "призерів" не вистачило імпозантній Леді Дімітреску з RE: Village

Найпопулярніші відеоігрові персоналії на PornHub