Свіженький звіт про активність користувачів порталу PornHub за рік, що минає, дає можливість поглянути які відеоігри та окремі персонажі були найпопулярнішими на платформі.

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Яку відеогру шукають найчастіше?

Іронічно, але найпопулярнішою відеогрою за кількістю запитів на PornHub вже чотири роки поспіль залишається "дитяча" королівська битва Fortnite.

Срібним призером цього специфічного рейтингу став шутер Overwatch, а бронзу отримала ще одна неочікувана гра – Minecraft.

Найбільший ріст популярності продемонстрував ексклюзив для консолей Nintendo Switch – The Legend of Zelda, який за рік перемістився на 26 позицій вгору та посів 29 місце в 30-тці найкращих.

Найпопулярніші відеоігри за кількістю запитів

"Найпопулярніший" відеоігровий персонаж

Стосовно індивідуальної популярності окремих персонажів, то цьогоріч за першу сходинку видалася солідна боротьба, однак і тут першість отримав Fortnite, а точніше скін Чан Лі з цієї гри.

Друге і третє місця дісталися Тіфі Локхарт з Final Fantasy та тогорічній тріумфаторці Dva з Overwatch.

Найпопулярніші відеоігрові персоналії