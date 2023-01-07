Видання пропонує ще цілу низку надскладних відеоігор для тих, хто вже підкорив Elden Ring і шукає наступного випробування.

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10. Flappy Bird

У ігровому процесі є один птах, яким ви керуєте однією кнопкою, щоб злетіти вище, щоб досягти наступної області. Дуже простий геймплей дуже складної гри містить щось таке, що проникає вам під шкіру і змушує вас рішуче йти вперед.

Гра Flappy Bird – дивіться відео

9. Returnal

Диявольськи складний шутер. Значна частина його складності пов'язана з жорсткими правилами прогресу, але деякі з цих ідей згодом було виправлено, щоб зробити гру доступнішою. Попри те, що Returnal іноді може розчарувати, варто проштовхнутись через біль, щоб дістатися до титрів.

Гра Returnal: дивіться відео

8. Ninja Gaiden (серія ігор)

Кожна гра Ninja Gaiden неймовірно складна, і лише ті, хто опанує її механіку, по-справжньому полюблять її. Є легкий режим, але гра здаватиметься вам просто смішною.

Ninja Gaiden: дивіться відео

7. Sifu

Ті, хто добре вивчає шаблони та набори рухів, дійсно оцінять Sifu та, найімовірніше, виживуть. Один невірний рух може закінчити пробіг гравця. Що ще гірше, гра карає смертю та невдачею, старіючи свого головного героя з кожною смертю.

Гра Sifu: дивіться відео

6. Cuphead

Коли Cuphead був представлений вперше, він виглядав як данина поваги мультфільмам 1940-х і 1950-х років. Гравці навіть не підозрювали, що під цією милою зовнішністю ховається урок розчарування та марності.

Ніколи не судіть про Cuphead за його обкладинкою, а перед початком гри обов’язково випийте трохи ромашкового чаю, щоб заспокоїти нерви.

Гра Cuphead: дивіться відео

5. Ghost 'n Goblins

Ghost 'n Goblins реально можна закінчити за годину чи й навіть значно швидше. Та більшість гравців так далеко не зайдуть. Новачки в грі витрачатимуть дні, а може й тижні, намагаючись завершити її.

Ghost 'n Goblins: дивіться відео

4. Super Meat Boy

Super Meat Boy – це базова вільна платформна гра. Його механіка добре розроблена, а його художній стиль і концепції захоплюють. Єдина невелика проблема полягає в тому, що гра пережовує гравців, як вчорашню вечерю, перш ніж викинути їх на смітник.

Ті, хто закінчив основну гру та зумів витримати її жорстокість, потім повинні впоратися з "темними" рівнями гри, які є ще більш екстремальними.

Super Meat Boy: дивіться відео

3. Elden Ring, Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne

Ось і Elden Ring займає третє місце, але він ділить простір зі своїми старшими братами і сестрами, трилогією Dark Souls, двоюрідним братом Bloodborne і своїм предком Demon's Souls.

Більшість ігор Souls дотримуються схожої, але каральної формули, і Elden Ring насправді є однією з найпростіших ігор Souls. Однак у ньому є кілька пізніх босів, які змусять навіть досвідченого ветерана плакати від болю.

Гра Elden Ring: дивіться відео

2. Sekiro

Хтось може бути здивований, побачивши, що Sekiro не включено до ігор, зазначених на третьому місці. Хоча Sekiro справді також є грою FromSoftware, це не гра "Souls".

Гра винагороджує за майстерність її механіки, терпіння, практику та хитрість. Ті, хто просто хочуть прокласти шлях через Sekiro, далеко не зайдуть. Ця гра є найбільш невблаганним досвідом, який коли-небудь створювало FromSoftware, і складніша за будь-яку іншу гру Souls.

Гра Sekiro: дивіться відео

1. Contra

Виберіть будь-яку з ранніх ігор Contra та подивіться, що автори рейтингу мали на увазі. Ми ненавиділи цю гру, але водночас полюбили її.

Contra, мабуть, найскладніша відеогра, яка коли-небудь задавала тон з точки зору грубої складності, залишається абсолютно жорсткою донині. Ті, хто легко піддається стресу, повинні уникати її будь-якою ціною. Тим не менш, тим, хто бажає справжнього виклику, варто приділити час і довести свою силу.

Гра Contra: дивіться відео