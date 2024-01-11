2023 рік став напрочуд успішним для ігрової індустрії й всі шанувальники віртуальних розваг очікують, що прийдешній 2024 зможе втримати цю високу планку.

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Прямісінько на початку року PlayStation вирішили потішити своїх клієнтів, представивши коротке відео у якому японська компанія продемонструвала фрагменти з відеоігор, що будуть випущені для PS5 у 2024 році.

Хоча більшість проєктів вже були відомі широкому загалу, однак знайшлося місце й кільком сюрпризам, якими стали ремейки Metal Gear Solid 3 та Silent Hill 2.

Цікаво, що ремейк Metal Gear Solid 3 отримав назву Metal Gear Solid Δ: Snake Eater та не буде ексклюзивом для консолей PS, адже гра також заявлена до релізу на Xbox та ПК.

Silent Hill 2 ж заявлено як ремейк класичної гри 2001 року, де головний герой отримує листа від своєї померлої дружини та відправляється на пошуки відповідей до містичного міста Сайлент Хілл.

Реліз проєкту попередньо планують не лише на PS5, але й на ПК.

Зауважте, що Metal Gear Solid Δ: Snake Eater та Silent Hill 2 поки що не мають точної дати виходу.

Трейлер релізів 2024 року на PS5 – дивитися відео

Найцікавіші відеоігри, що з'являться на PS5 у 2024 році (лише з точною датою виходу):

Prince of Persia: The Lost Crown – 18 січня

The Last of Us Part Two Remastered – 19 січня

Tekken 8 – 26 січня

Like a Dragon: Infinite Wealth – 26 січня

Helldivers 2 – 8 лютого

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft – 14 лютого

Skull And Bones – 16 лютого

Final Fantasy 7: Rebirth – 29 лютого

As Dusk Falls – 7 березня

Dragon's Dogma 2 – 22 березня

Rise of the Ronin – 22 березня

Black Myth: Wukong – 20 серпня

Отож, 2024 рік обіцяє бути цікавим та насиченим для власників PS5.