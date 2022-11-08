Кожен Football Manager – це нова історія і саме за це, шанувальники франшизи її й люблять. Якщо ви досі сумніваєтеся яку ж команду привести на футбольний Олімп цьогоріч – кілька цікавих варіантів вам підкине 24 канал.

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Безумовно, кожен геймер, який полюбляє FM шукає від нього різного. Хтось мріє привести до перемог улюблений клуб, хтось відродити давно забутий гранд, а деякі відчайдухи ставлять за ціль виграти Чемпіонат світу з футболу за збірну Мальти – і це абсолютно прекрасно.

Саме тому ми підібрали кілька футбольних клубів за рівнем, так би мовити "складності" челенджу, який на вас чекатиме.

Команди: ПСЖ або Манчестер Сіті

Рівень складності: для абсолютних новачків

Ціль: трофей Ліги Чемпіонів

​Розпочнемо з найпростішого. Якщо вам не хочеться ставити перед собою надскладні завдання, але при цьому все ж цікаво випробувати себе як менеджера на ТОП рівні, то прекрасним вибором для вас слугуватимуть ці два колективи.

Ціль кар'єри є до болю очевидною, адже жодна з команд, попри неймовірні фінансові вливання, так і не змогла забрати додому омріяний "вухастий" кубок. Можливо для цього їм не вистачало саме вас на тренерському містку?

Команди: Барселона або Манчестер Юнайтед

Рівень складності: для новачків

Ціль: повернення втраченої величі

​Загалом, і тут також все дуже просто. Дві легендарні команди, які зараз переживають далеко не найкращі часи у своїй історії, проте мають все для того аби виправити ситуацію. Не вистачає лише грамотного менеджера – тож мерщій до роботи.

Команди: Бенфіка або Баєр Леверкузен

Рівень складності: середній

Ціль: перервати відомі футбольні прокляття

​Мабуть, кожен футбольний фанат хоча б раз у житті чув про прокляття Гуттманна чи Баєр "Неверкузен".

Бенфіка уже довгі десятки років не може здобути європейських трофеїв, а Баєр і взагалі бодай якихось. Настав час це змінити, принаймні у віртуальному світі FM 23.

Команди: Шальке 04 або Ноттінгем Форрест

Рівень складності: вище середнього

Ціль: закріпитися у вищому дивізіоні та у перспективі виграти чемпіонство

​Ці два клуби лише цьогоріч повернулися до елітних чемпіонатів своїх країн, тому попри усю амбіційність та величну історію завдання у них зараз лише одне – не вилетіти та закріпитися.

Потім, можна буде мріяти й про завоювання трофеїв, але, звісно, для цього потрібен талановитий тренер. Беретесь?

Команди: Солфорд Сіті або Венеція

Рівень складності: високий

Ціль: вийти в елітний дивізіон країни та боротися за трофеї

​Якщо ваше гасло по життю "крізь терни до зірок", то ці два колективи явно ваш вибір.

Солфорд Сіті – перспективний клуб, яким володіють легенди англійського футболу – Пол Скоулз, Девід Бекхем, брати Невілли та інші, проте зараз команда виступає у 4-ому по силі англійському дивізіоні, тож попереду до біса багато роботи.

З Венецією справи трохи кращі, адже цей клуб, що є справжньою зіркою тіктоку, наразі грає у Серії Б (другий дивізіон Італії), проте також не хапає зірок з небес, а значить потрібно докорінно міняти ситуацію.

Команди: Стяуа Бухарест або Црвена Звезда

Рівень складності: дуже високий

Ціль: трофей Ліги Чемпіонів

Не так багато колективів не із топ чемпіонатів можуть похвалитися тим, що коли-небудь вигравали головний клубний трофей Європи. Серед них ці легендарні клуби румунського та сербського футболу.

Повторити подібний успіх у сучасних реаліях буде вельми складно. Окрім того Стяуа ось уже кілька років валандається у 2-ому по силі дивізіоні країни, що лише додає складності вашому завданню.

Команди: ФК Андорра та збірна Андорри

Рівень складності: екстремальний

Ціль: клубні трофеї та медалі Чемпіонату світу з футболу

​Хардкорний варіант для справжніх гуру FM. Вам доведеться взяти під контроль команду з іспанської Сегунди, яка по суті представляє цілу країну.

Роботи тут непочатий край – по-перше, треба вивести її до елітного дивізіону, потім втримати там та почати вигравати трофеї, попутно розвиваючи якомога більше місцевих вихованців для збірної.

В підсумку, кар'єру можна вважати успішною, якщо вам вдасться завоювати зі збірною Андорри бодай якісь медалі Чемпіонату світу. Це навіть звучить важко, а виконати подібний челендж – це вищий пілотаж.