Нічний кошмар перфекціоністів: 5 відеоігор, які найважче завершити на 100%

Дізнайтеся про 5 популярних відеоігор, які неймовірно складно завершити на 100%, адже це потребує неабиякої майстерності та витримки.

Чимало геймерів полюбляють вибивати в відеоіграх усі можливі трофеї та досягнення, закриваючи їх таким чином на 100%. Одначе, в деяких проєктах зробити це настільки складно, що лише невелике число геймерів змогло підкорити собі цю амбітну мету. Про 5 таких відеоігор, розповість Games 24.

Цікаво Словник геймера: хто такий "нуб" та до чого тут війна у В'єтнамі

Getting Over It with Bennett Foddy

Одна з найважчих та найкумедніших відеоігор / Фото Беннетта Фодді

Платформи: ПК, мобільні пристрої

ПК, мобільні пристрої Рік випуску: 2017

2017 Час на проходження на 100%: 30,5 години (тут і надалі за даними порталу howlongtobeat.com)

Є важкі ігри, є такі які здаються неможливими, а є Getting Over It with Bennett Foddy.

Керуючи людиною в казані, озброєною кувалдою, гравцю належить піднятися на вершину гігантської чудернацької структури, яка сягає верхніх шарів атмосфери.

Найгірше те, що коли ви падаєте (а ви точно впадете), то вільне падіння може привести вас на самісінький початок гри, анулювавши увесь прогрес.

Трейлер Getting Over It with Bennett Foddy: дивитися відео

У проєкту всього лише 3 досягнення, тож здавалося б завершити її на 100% раз плюнути. Одначе, найважча ачівка "So over it" дається за те, що гравець зуміє закінчити гру не раз, не два, а цілих 50 разів.

Природно, що мало кому вистачає навіженості та витримки аби виконати такий челендж і лише 2.5% гравців Getting Over It у Steam мають таке досягнення.

Crusader Kings III

Легендарна стратегія / Фото Paradox

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S

ПК, PS5, Xbox Series X/S Рік випуску: 2020

2020 Час на проходження на 100%: 586 годин

Будьте дуже обережні, завантажуючи Crusader Kings III, адже епічна стратегія від Paradox може затягнути вас у свої тенета на сотні годин.

Поки у вас є спадкоємець, щоб зберегти вашу династію, Crusader Kings дозволить вам робити практично все, що завгодно: від канібалізму до заснування власної релігії, принаймні до наближення хронологічного кінця гри.

Якщо ж ви захочете завершити цей шедевр на 100%, то заради досягнень вам серед іншого доведеться:

Пережити бубонну чуму (0,1% гравців у Steam)

Отримати лик святого (0.5% гравців у Steam)

Спокусити 10 персонажів за 1 правителя (2.9% гравців у Steam)

Загалом же в грі 138 досягнень, які точно ніяк не отримати не те що за 1, а й за 10 проходжень.

Hollow Knight

Культова метроїдванія здивує складністю / Team Cherry

Платформи: ПК, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

ПК, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Рік випуску: 2017

2017 Час на проходження на 100%: 63,5 години

Одна з найкращих метроїдваній в історії індустрії також не обіцяє легкої прогулянки тим, хто хоче завершити її на 100%.

Трейлер гри: перегляньте ролик

До прикладу досягнення "Steel Soul" (4% гравців у Steam) та "Steel Heart" (3,3% гравців у Steam) стають доступними гравцям лишень після першого проходження гри.

Останнє й узагалі вимагає майстерності на межі геніальності, адже потребує повного зачищення мапи у режимі "Steel soul" в якому сейв персонажа видаляється після смерті, тож все потрібно зробити за 1 життя.

Wolfenstein II: The New Colossus

Приведіть Блажковича до перемоги над ворогами / Фото Bethesda

Платформи: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Рік випуску: 2017

2017 Час на проходження на 100%: 33 години

Wolfenstein II: The New Colossus не вважається аж надто складною грою. Більшість часу гравець може фактично однією лівою знищувати натовпи нацистів, а справжні проблеми починаються лише на найвищих рівнях складності.

Однак усе це за умови того, що гравцю дозволено помирати та відроджуватися нескінченну кількість разів.

Трейлер шутера: дивитися відео

Як ви вже могли здогадатися, найскладніше досягнення гри (яке теж розблоковується після першого проходження) – "Mein leben" вимагає завершення гри на найвищій, однойменній складності без смертей. Щоправда, на додачу гравця залишають без можливості зберігатися.

Не дивно, що цю ачівку має лише 1% власників гри у Steam.

Caves Of Qud

Інді-гра, що змусить помізкувати / Freehold Games

Платформи: ПК

ПК Рік випуску: 2015

2015 Час на проходження на 100%: немає даних

Caves Of Qud – важка гра насамперед через великий поріг входження, адже аби розібратися у всіх тонкощах та механіках цього рогалика вам доведеться витратити десятки годин.

Її постапокаліптичний, напівпроцедурний світ сповнений не лише унікальних можливостей, але й прихованих локацій, квестових NPC та 100 напрочуд дивних досягнень.

Від навмисного зараження жахливими хворобами до того аби закохати свого персонажа в самого себе – геймеру, охочому "закрити" Caves Of Qud на 100%, доведеться витворяти немислиме, а одразу 25 досягнень підкорились менше ніж 1% гравців.

Трейлер проєкту: перегляньте відео

Звісно, це далеко не всі проєкти, які гідні потрапити у цей різноманітний перелік, тому очікуйте на другу частину з часом.