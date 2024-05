Ночной кошмар перфекционистов: 5 видеоигр, которые труднее всего завершить на 100%

Узнайте о 5 популярных видеоиграх, которые невероятно сложно завершить на 100%, ведь это требует большого мастерства и выдержки.

Многие геймеры любят выбивать в видеоиграх все возможные трофеи и достижения, закрывая их таким образом на 100%. Однако, в некоторых проектах сделать это настолько сложно, что лишь небольшое число геймеров смогло покорить себе эту амбициозную цель. О 5 таких видеоиграх, расскажет Games 24.

Getting Over It with Bennett Foddy

Одна из самых тяжелых и самых забавных видеоигр / Фото Беннетта Фодди

Платформы: ПК, мобильные устройства

ПК, мобильные устройства Год выпуска: 2017

2017 Время на прохождение на 100%: 30.5 часов (здесь и далее по данным портала howlongtobeat.com)

Есть тяжелые игры, есть такие которые кажутся невозможными, а есть Getting Over It with Bennett Foddy.

Управляя человеком в котле, вооруженным кувалдой, игроку предстоит подняться на вершину гигантской причудливой структуры, которая достигает верхних слоев атмосферы.

Хуже всего то, что когда вы падаете (а вы точно упадете), то свободное падение может привести вас на самое начало игры, аннулировав весь прогресс.

Трейлер Getting Over It with Bennett Foddy: смотреть видео

У проекта всего лишь 3 достижения, поэтому казалось бы завершить ее на 100% раз плюнуть. Однако, самая тяжелая ачивка "So over it" дается за то, что игрок сумеет закончить игру не один, не два, а целых 50 раз.

Естественно, что мало кому хватает сумасбродства и выдержки, чтобы выполнить такой челлендж и только 2.5% игроков Getting Over It в Steam имеют такое достижение.

Crusader Kings III

Легендарная стратегия / Фото Paradox

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

ПК, PS5, Xbox Series X/S Год выпуска: 2020

2020 Время на прохождение на 100%: 586 часов

Будьте очень осторожны, скачивая Crusader Kings III, ведь эпическая стратегия от Paradox может затянуть вас в свои сети на сотни часов.

Пока у вас есть наследник, чтобы сохранить вашу династию, Crusader Kings позволит вам делать практически все что угодно: от каннибализма до основания собственной религии, по крайней мере до приближения хронологического конца игры.

Если же вы захотите завершить этот шедевр на 100%, то ради достижений вам среди прочего придется:

Пережить бубонную чуму (0,1% игроков в Steam)

Получить лик святого (0.5% игроков в Steam)

Соблазнить 10 персонажей за 1 правителя (2.9% игроков в Steam)

Всего же в игре 138 достижений, которые точно никак не получить не то что за 1, но и за 10 прохождений.

Hollow Knight

Культовая метроидвания удивит сложностью / Team Cherry

Платформы: ПК, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

ПК, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Год выпуска: 2017

2017 Время на прохождение на 100%: 63.5 часов

Одна из лучших метроидваний в истории индустрии также не обещает легкой прогулки тем, кто хочет завершить ее на 100%.

Трейлер игры: посмотрите ролик

К примеру достижения "Steel Soul" (4% игроков в Steam) и "Steel Heart" (3,3% игроков в Steam) становятся доступными игрокам только после первого прохождения игры.

Последнее и вообще требует мастерства на грани гениальности, ведь требует полной зачистки карты в режиме "Steel soul" в котором сейв персонажа удаляется после смерти, поэтому все нужно сделать за 1 жизнь.

Wolfenstein II: The New Colossus

Приведите Блажковича к победе над врагами / Фото Bethesda

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Год выпуска: 2017

2017 Время на прохождение на 100%: 33 часа

Wolfenstein II: The New Colossus не считается уж слишком сложной игрой. Большую часть времени игрок может фактически одной левой уничтожать толпы нацистов, а настоящие проблемы начинаются только на самых высоких уровнях сложности.

Однако все это при условии того, что игроку разрешено умирать и возрождаться бесконечное количество раз.

Трейлер шутера: смотреть видео

Как вы уже могли догадаться, самое сложное достижение игры (которое тоже разблокируется после первого прохождения) – "Mein leben" требует завершения игры на самой высокой, одноименной сложности без смертей. Правда, в придачу игрока оставляют без возможности сохраняться.

Неудивительно, что эту ачивку имеет лишь 1% владельцев игры в Steam.

Caves Of Qud

Инди-игра, что заставит поразмышлять / Freehold Games

Платформы: ПК

ПК Год выпуска: 2015

2015 Время на прохождение на 100%: нет данных

Caves Of Qud – тяжелая игра прежде всего из-за большого порога вхождения, ведь, чтобы разобраться во всех тонкостях и механиках этого рогалика вам придется потратить десятки часов.

Ее постапокалиптический, полупроцедурный мир полон не только уникальных возможностей, но и скрытых локаций, квестовых NPC и 100 удивительно странных достижений.

От намеренного заражения ужасными болезнями до того, чтобы влюбить своего персонажа в самого себя – геймеру, желающему "закрыть" Caves Of Qud на 100%, придется вытворять немыслимое, а сразу 25 достижений покорились менее 1% игроков.

Трейлер проекта: посмотрите видео

Конечно, это далеко не все проекты, которые достойны попасть в этот разнообразный перечень, поэтому ожидайте вторую часть со временем.