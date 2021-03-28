Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: успішний старт Crash Bandicoot та інші новинки

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу змін у рейтингу чимала кількість, а також з'явився новий та дуже успішний лідер.

Games24 з допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: доісторична романтика та класичні бігуни

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D Blob Runner 3D Jelly Dye High Heels! Going Balls Subway Surfers Garena Free Fire Giant Rush! Solar Smash

Цього тижня у рейтингу відбулося чимало цікавих змін, а також з'явився новий лідер. Раннери знову захопили топ, а їх кількість зросла вже до шести: Join Clash 3D, Blob Runner 3D, High Heels!, Subway Surfers, Giant Rush! та одна з новинок. Також можна відмітити, що таку кількість змін "пережила" королівська битва Garena Free Fire й поки продовжує утримуватися у когорті найкращих.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Comics Bob (11 місце), Phone Case DIY (18 місце), Ludo King (12 місце), Water Sort Puzzle (13 місце), Among Us (16 місце) та Roblox (15 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

Crash Bandicoot: On the Run! – культова серія завітала й на мобільні платформи, а її реліз вийшов дуже успішним. За жанром це раннер, а геймери керують Крешем та його сестрою Коко. Геймплейно все просто: класичні забіги, які завершуються фінальними битвами із різноманітними босами. У грі є повноцінна сюжетна кампанія, а також чимала кількість знайомих локацій.

Трейлер відеогри Crash Bandicoot: On the Run! – відео

Jelly Dye – відеогра, яка може сподобатися всім шанувальникам образотворчого мистецтва. Гравці мають заповнювати прозоре желе різнокольоровою рідиною та створювати цікаві композиції. Відеогра інтуїтивно проста та пропонує геймерам повну свободу дій, а також допомагає розкривати творчі здібності.

Створюйте незвичайні композиції / Фото портал Appmagic

Going Balls – оригінальний платформер, який має сподобатися всім фанатам цього жанру. Геймери керують звичайною кулею, яка має прокотитися через немалу кількість перешкод. У відеогрі багато оригінальних завдань, дуже просте керування, а також є чимала кількість варіантів для кастомізації кулі.

Трейлер відеогри Going Balls – відео

Solar Smash – відеогра, у якій можна знищувати цілі планети та спостерігати за результатами своїх дій. У грі є чималий арсенал інструментів для досягнення такої цілі, а також різноманітні планети. Можна відзначити приємну графіку у цьому проєкті та інтуїтивно зрозумілий геймплей.

Знищуйте планети / Фото портал Appmagic