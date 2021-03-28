Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений в рейтинге немалое количество, а также появился новый и очень успешный лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: доисторическая романтика и бегуны

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Crash Bandicoot: On the Run! Join Clash 3D Blob Runner 3D Jelly Dye High Heels! Going Balls Subway Surfers Garena Free Fire Giant Rush! Solar Smash

На этой неделе в рейтинге произошло немало интересных изменений, а также появился новый лидер. Раннеры захватили топ, а их количество выросло уже до шести: Join Clash 3D, Blob Runner 3D, High Heels!, Subway Surfers, Giant Rush! и одна из новинок. Также можно отметить, что такое количество изменений "пережила" королевская битва Garena Free Fire и пока продолжает удерживаться в когорте лучших.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Comics Bob (11 место), Phone Case DIY (18 место), Ludo King (12 место), Water Sort Puzzle (13 место), Among Us (16 место) и Roblox (15 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

Crash Bandicoot: On the Run! – культовая серия пожаловала и на мобильные платформы, а ее релиз получился очень успешным. По жанру это раннер, а геймеры управляют Крэшем и его сестрой Коко. Геймплейно все просто: классические забеги, которые завершаются финальными битвами с различными боссами. В игре есть полноценная сюжетная кампания, а также немалое количество знакомых локаций.

Трейлер видеоигры Crash Bandicoot: On the Run!​ – видео

Jelly Dye – видеоигра, которая может понравиться всем поклонникам изобразительного искусства. Игроки должны заполнять прозрачное желе разноцветной жидкостью и создавать интересные композиции. Видеоигра интуитивно простая и предлагает геймерам полную свободу действий, а также помогает раскрывать творческие способности.

Создавайте необычные композиции / Фото портал Appmagic

Going Balls – оригинальный платформер, который должен понравиться всем фанатам этого жанра. Геймеры управляют обычным шаром, который должен прокатиться через немалое количество препятствий. В видеоигре много оригинальных заданий, очень простое управление, а также немалое количество вариантов для кастомизации шара.

Трейлер видеоигры Going Balls​ – видео

Solar Smash – видеоигра, в которой можно уничтожать целые планеты и наблюдать за результатами своих действий. В игре есть большой арсенал инструментов для достижения такой цели, а также различные планеты. Можно отметить приятную графику в этом проекте и интуитивно понятный геймплей.

Уничтожайте планеты / Фото портал Appmagic