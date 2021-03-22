Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений в рейтинге снова очень мало, хотя есть одна очень успешная новинка о приключениях в доисторические времена.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: снова бегуны и игра с кнопочных телефонов

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Join Clash 3D Comics Bob Garena Free Fire Phone Case DIY Subway Surfers Ludo King Water Sort Puzzle Among Us Giant Rush! Roblox

На вершине топа самых популярных мобильных игр произошло несколько перестановок, хотя лидер пока неизменный. Join Clash 3D уже очень длительное время уверенно возглавляет рейтинг, а ни одна мобильная игра пока не может навязать серьезной борьбы этому проекту.

Очень удачной можно назвать последнюю неделю для Garena Free Fire, Phone Case DIY и Subway Surfers. Эти проекты поднялись на несколько позиций в рейтинге, а королевская битва даже смогла запрыгнуть сразу на 3 место. Впервые в топ попала очень популярная в Индии игра Ludo King, хотя мы уже отмечали этот проект раньше.

Продолжает уверенно терять позиции Among Us, поэтому уже находится вместе с головоломкой Water Sort Puzzle во второй половине топа. Также на этой неделе в число лучших снова вернулись Giant Rush! и Roblox.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Sculpt people (23 место), Lumbercraft (17 место), Stacky Dash (вне топа) и Stack Ball (14 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попала:

Comics Bob – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 2 место в этом рейтинге. Релиз проекта состоялся еще в октябре 2020 года, а разработчиком выступила белорусская компания SayGames. По жанру это головоломка, в которой игроков отправляют в доисторические времена. Геймеры должны помогать Бобу и его девушке в сложном и опасном первобытном мире.

Геймплейно все очень просто: главный герой постоянно попадает в различные ситуации, а игроки должны выбрать предмет (действие), который ему пригодится именно в этот момент. Разработчики отметили, что в видеоигре есть немалое количество интересных уровней, а также полноценная романтическая история.

Что выберешь ты? / Фото портал Appmagic