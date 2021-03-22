Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: доисторическая романтика и бегуны
Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений в рейтинге снова очень мало, хотя есть одна очень успешная новинка о приключениях в доисторические времена.
Источник:24 канал
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: снова бегуны и игра с кнопочных телефонов
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Join Clash 3D
- Comics Bob
- Garena Free Fire
- Phone Case DIY
- Subway Surfers
- Ludo King
- Water Sort Puzzle
- Among Us
- Giant Rush!
- Roblox
На вершине топа самых популярных мобильных игр произошло несколько перестановок, хотя лидер пока неизменный. Join Clash 3D уже очень длительное время уверенно возглавляет рейтинг, а ни одна мобильная игра пока не может навязать серьезной борьбы этому проекту.
Очень удачной можно назвать последнюю неделю для Garena Free Fire, Phone Case DIY и Subway Surfers. Эти проекты поднялись на несколько позиций в рейтинге, а королевская битва даже смогла запрыгнуть сразу на 3 место. Впервые в топ попала очень популярная в Индии игра Ludo King, хотя мы уже отмечали этот проект раньше.
Продолжает уверенно терять позиции Among Us, поэтому уже находится вместе с головоломкой Water Sort Puzzle во второй половине топа. Также на этой неделе в число лучших снова вернулись Giant Rush! и Roblox.
На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Sculpt people (23 место), Lumbercraft (17 место), Stacky Dash (вне топа) и Stack Ball (14 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попала:
Comics Bob – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 2 место в этом рейтинге. Релиз проекта состоялся еще в октябре 2020 года, а разработчиком выступила белорусская компания SayGames. По жанру это головоломка, в которой игроков отправляют в доисторические времена. Геймеры должны помогать Бобу и его девушке в сложном и опасном первобытном мире.
Геймплейно все очень просто: главный герой постоянно попадает в различные ситуации, а игроки должны выбрать предмет (действие), который ему пригодится именно в этот момент. Разработчики отметили, что в видеоигре есть немалое количество интересных уровней, а также полноценная романтическая история.
Что выберешь ты? / Фото портал Appmagic
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