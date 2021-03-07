Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений в рейтинге почти и нет, правда, есть очень интересная новинка, в которую играют звезды Болливуда.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: успешные лесорубы и желеобразные бегуны

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Join Clash 3D Sculpt people Lumbercraft Garena Free Fire Among Us Stacky Dash Stack Ball Water Sort Puzzle Subway Surfers Phone Case DIY

На этой неделе в топе самых популярных мобильных видеоигр очень мало интересных изменений. Join Clash 3D уже несколько недель подряд продолжает удерживать лидерство, а главными оппонентами этого проекта стали Sculpt people и Lumbercraft. Правда, серьезной борьбы они пока навязать не могут и находятся только в роли преследователей.

Вторую неделю подряд уверенно удерживают свои места в середине рейтинга Garena Free Fire и Among Us. Укрепила свои позиции видеоигра о разбивании цветных платформ – Stack Ball. Опять вернулись в топ видеоигры для поклонников головоломок и загадок Stacky Dash и Water Sort Puzzle.

Фанатов классических раннеров должно порадовать возвращение культовой игры Subway Surfers. Кажется, эта видеоигра будет пользоваться спросом среди мобильных геймеров всегда. А вот Phone Case DIY только теряет позиции, поэтому уже на следующей неделе может покинуть топ лучших.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: High Heels! (12 место), Roblox (14 место) и Blob Runner 3D (23 место). За последнюю неделю новые видеоигры в этот топ не попали, поэтому расскажем о проекте, который был самым близким к этому:

Ludo King – игра, которая остановилась на 11 строчке в топе самых популярных мобильных игр. Это современная версия очень популярной настольной игры Пачиси. Стоит отметить, что реальная ее версия возникла 4 тысячи лет назад в Индии, а сейчас считается национальной игрой в этой стране. Правила просты: игроки бросают кубик и ходят, а для победы нужно своими фишками обойти все игровое поле. Ludo King рассчитана на многопользовательские баталий, хотя в игре есть также режим, в котором игроки соревнуются с искусственным интеллектом. В видеоигре есть достаточно большое количество игровых тем, голосовой чат, а также локальный мультиплеер.

Трейлер видеоигры Ludo King – видео