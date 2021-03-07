Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: уверенный лидер и покоритель Болливуда
Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений в рейтинге почти и нет, правда, есть очень интересная новинка, в которую играют звезды Болливуда.
Источник:24 канал
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: успешные лесорубы и желеобразные бегуны
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Join Clash 3D
- Sculpt people
- Lumbercraft
- Garena Free Fire
- Among Us
- Stacky Dash
- Stack Ball
- Water Sort Puzzle
- Subway Surfers
- Phone Case DIY
На этой неделе в топе самых популярных мобильных видеоигр очень мало интересных изменений. Join Clash 3D уже несколько недель подряд продолжает удерживать лидерство, а главными оппонентами этого проекта стали Sculpt people и Lumbercraft. Правда, серьезной борьбы они пока навязать не могут и находятся только в роли преследователей.
Вторую неделю подряд уверенно удерживают свои места в середине рейтинга Garena Free Fire и Among Us. Укрепила свои позиции видеоигра о разбивании цветных платформ – Stack Ball. Опять вернулись в топ видеоигры для поклонников головоломок и загадок Stacky Dash и Water Sort Puzzle.
Фанатов классических раннеров должно порадовать возвращение культовой игры Subway Surfers. Кажется, эта видеоигра будет пользоваться спросом среди мобильных геймеров всегда. А вот Phone Case DIY только теряет позиции, поэтому уже на следующей неделе может покинуть топ лучших.
На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: High Heels! (12 место), Roblox (14 место) и Blob Runner 3D (23 место). За последнюю неделю новые видеоигры в этот топ не попали, поэтому расскажем о проекте, который был самым близким к этому:
Ludo King – игра, которая остановилась на 11 строчке в топе самых популярных мобильных игр. Это современная версия очень популярной настольной игры Пачиси. Стоит отметить, что реальная ее версия возникла 4 тысячи лет назад в Индии, а сейчас считается национальной игрой в этой стране. Правила просты: игроки бросают кубик и ходят, а для победы нужно своими фишками обойти все игровое поле. Ludo King рассчитана на многопользовательские баталий, хотя в игре есть также режим, в котором игроки соревнуются с искусственным интеллектом. В видеоигре есть достаточно большое количество игровых тем, голосовой чат, а также локальный мультиплеер.
Трейлер видеоигры Ludo King – видео
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