Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз изменений и новинок в рейтинге снова немало, но лидерство пока продолжает удерживать Join Clash 3D.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: прятки от Влада А4 и игра о скульптурах

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Join Clash 3D Sculpt people Lumbercraft Among Us Garena Free Fire High Heels! Phone Case DIY Roblox Stack Ball Blob Runner 3D

На этой неделе перестановок в рейтинге снова немалое количество, хотя лидеры и не изменились. Join Clash 3D и Sculpt people продолжают возглавлять топ уже вторую неделю подряд. Уверенно удерживают свои места в середине рейтинга Among Us и раннер High Heels!. Также на этой неделе в топ снова вернулись сразу несколько интересных проектов: Garena Free Fire, Phone Case DIY и Roblox.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Girl Genius! (14 место), High Heels! (вне топа), DOP 2: Delete One Part (12 место), А4 Прятки (вне топа), Giant Rush! (16 место), Subway Surfers (13 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

Lumbercraft – видеоигра, которую можно отнести к симуляторам выживания. Разработчиком этого проекта выступила известная французская компания VOODOO. Геймеры управляют героем, который должен рубать деревья и строить различные защитные укрепления и башни. Также есть элементы классической защиты своих владений от различных врагов.

Защищайте свои владения от врагов в видеоигре Lumbercraft / фотография с портала Appmagic

Stack Ball – видеоигра, которая порадует геймеров приятной графикой и интересным игровым процессом. Геймплейно все интуитивно просто: надо лишь разбивать спиральные платформы нужного цвета, чтобы достичь дна (финиша). Понятно, что все не может быть настолько просто, поэтому есть черные платформы, которые разбить невозможно и надо избегать.

Разбивайте цветные платформы в Lumbercraft / фотография с портала Appmagic

Blob Runner 3D – видеоигра, жанр которой сможет определить каждый, если прочитает ее название. Конечно, у этого раннера есть своя ключевая особенность, которая и отличает его от большого количества представителей этого жанра. Геймеры управляют желеобразным персонажем, который не всегда может прийти целым и невредимым до финиша. Поэтому нужно собирать различные бонусы, чтобы восстанавливать утраченные части. В видеоигры есть немалое количество вариантов для кастомизации главного героя.

Придите целым до финиша в игре Blob Runner 3D / фотография с портала Appmagic