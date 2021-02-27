Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу змін та новинок у рейтингу знову чимало, але лідерство поки продовжує утримувати Join Clash 3D.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: хованки від Влада А4 та гра про скульптури

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Join Clash 3D Sculpt people Lumbercraft Among Us Garena Free Fire High Heels! Phone Case DIY Roblox Stack Ball Blob Runner 3D

Цього тижня перестановок у рейтингу знову чимала кількість, хоча лідери й не змінилися. Join Clash 3D та Sculpt people продовжують очолювати топ вже другий тиждень поспіль. Впевнено утримують свої місця у середині рейтингу Among Us та раннер High Heels!. Також цього тижня до топу знову повернулися одразу декілька цікавих проєктів: Garena Free Fire, Phone Case DIY та Roblox.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Girl Genius! (14 місце), High Heels! (поза топом), DOP 2: Delete One Part (12 місце), А4 Хованки (поза топом), Giant Rush! (16 місце), Subway Surfers (13 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

Lumbercraft – відеогра, яку можна віднести до симуляторів виживання. Розробником цього проєкту виступила відома французька компанія VOODOO. Геймери керують героєм, який повинен рубати дерева та будувати різноманітні захисні укріплення та вежі. Також є елементи класичного захисту своїх володінь від різних ворогів.

Захищайте свої володіння від ворогів у відеогрі Lumbercraft / світлина з порталу Appmagic

Stack Ball – відеогра, яка потішить геймерів приємною графікою та цікавим ігровим процесом. Геймплейно все інтуїтивно просто: треба лише розбивати спіральні платформи потрібного кольору, щоб досягти дна (фінішу). Зрозуміло, що все не може бути настільки просто, тому є чорні платформи, які розбити неможливо й треба уникати.

Розбивайте кольорові платформи у Lumbercraft / світлина з порталу Appmagic

Blob Runner 3D – відеогра, жанр якої зможе визначити кожен, якщо прочитає її назву. Звісно, у цього раннера є своя ключова особливість, яка й вирізняє його серед чималої кількості представників цього жанру. Геймери керують желеподібним персонажем, який не завжди може прийти цілим та неушкодженим до фінішу. Тому потрібно збирати різноманітні бонуси, щоб відновлювати втрачені частини. У відеогри є чимала кількість варіантів для кастомізації головного героя.

Прийдіть цілим до фінішу у грі Blob Runner 3D / світлина з порталу Appmagic