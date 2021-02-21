Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: хованки від Влада А4 та гра про скульптури
Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. За цей час знову змінився лідер рейтингу, а також з'явилося одразу декілька оригінальних новинок.
Джерело:24 канал
Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: перестановки та цікава новинка про шпигунку
Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:
- Join Clash 3D
- Sculpt people
- Girl Genius!
- High Heels!
- High Heels!
- DOP 2: Delete One Part
- Among Us
- А4 Хованки
- Giant Rush!
- Subway Surfers
Цього тижня змін у рейтингу вже менше, щоправда, лідер змінився все одно. Здається, ми ввійшли в еру раннерів, бо їх кількість у топі вже зросла до п'яти. Лідером рейтингу став саме представник цього жанру із назвою Join Clash 3D. Останні декілька тижнів ця гра була близька до 1 місця й лише зараз змогла заскочити сюди. Також у топі ще є такі цікаві раннери: дві різні версії High Heels!, Giant Rush! та Subway Surfers.
Гра Girl Genius! втратила декілька позицій, але все одно знаходиться на 3 сходинці. А DOP 2: Delete One Part та Among Us продовжують впевнено утримувати місця у середині цього топу.
Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Water Sort Puzzle (13 місце), Phone Case DIY (11 місце), Garena Free Fire (12 місце), Stacky Dash (23 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:
Sculpt people – відеогра, яка сподобається всім шанувальникам мистецтва та скульптури. Геймплейно гра проста: геймери отримують замовлення (фотографію) та мають створити достовірну скульптуру із глини. Розробники відзначають, що у їх відеогрі чимала кількість інструментів для відтворення людей чи навіть домашніх улюбленців.
Створюйте реалістичні скульптури у відеогрі Sculpt people / світлина з порталу Appmagic
High Heels! – ще одна версія цього раннера, яка також має попит серед мобільних геймерів. Геймплей та різноманітні особливості також не зазнали особливих змін: геймери керують персонажем, який бігає на підборах. Розробники цього проєкту особливо виділяють систему кастомізації персонажів (взуття, одяг та різноманітні прикраси).
Бігайте на підборах у грі High Heels! / світлина з порталу Appmagic
А4 Хованки – це симулятор хованок від Влада А4. Геймплейно гра дуже проста: декілька користувачів ховаються, а один геймер їх шукає. Але гравці, які ховаються, мають перетворити свого ігрового персонажа на певний предмет та знайти ідеальне місце для схованки. Можна грати за шукача чи користувача, який ховається. У відеоігрі є декілька локацій та чимала кількість скінів відомих персонажів.
Ховайтеся від інших гравців у грі А4 Хованки / світлина з порталу Appmagic
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