Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Цього разу у рейтингу відбулася знову чимала кількість змін, тому й не дивно, що з'явився новий лідер.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Girl Genius! Join Clash 3D Water Sort Puzzle High Heels! Phone Case DIY DOP 2: Delete One Part Among Us Giant Rush! Garena Free Fire Stacky Dash

Чимала кількість змін відбулася у цьому рейтингу й за цей тиждень. Щоправда, деякі відеоігри продовжують мати попит серед геймерів навіть у таких обставинах. Кількість раннерів у топі найпопулярніших мобільних ігор знову збільшилася: до Join Clash 3D та High Heels! приєднався проєкт із назвою Giant Rush!.

Цікаво, що також зросла кількість відеоігор для шанувальників головоломок та загадок. Одразу на 3 сходинку заскочила гра Water Sort Puzzle й склала компанію у топі DOP 2: Delete One Part та Stacky Dash. Продовжує мати попит серед мобільних геймерів Phone Case DIY, а от Garena Free Fire може вже наступного тижня покинути топ найкращих. Поки лише втрачає позиції Among Us, сподіваємося, що про цей проєкт всі не забудуть до виходу глобального оновлення.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Hit Master 3D: Knife Assassin (13 місце), Impostor Z (39 місце), Oh God! (23 місце), Shift Race (22 місце), Chat Master! (26 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапила:

Girl Genius! – відеогра, яка одразу заскочила на 1 сходинку у цьому рейтингу. Це проєкт для всіх шанувальників загадок та головоломок, у якому чимала кількість унікальних рівнів. Геймери керують справжньою шпигункою, яка отримує цікаві завдання. Також у головної героїні є різноманітні шпигунські гаджети, які допомагають їй знаходити відповіді на складні запитання.

Вирішуйте різноманітні головоломки у відеогрі Girl Genius! / світлина з порталу Appmagic