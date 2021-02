Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Перший тиждень лютого виявився дуже цікавим, бо у топі з'явилося одразу декілька новинок, а також вже є новий лідер.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінний лідер та цікава новинка

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

High Heels! Phone Case DIY Join Clash 3D Hit Master 3D: Knife Assassin Among Us Garena Free Fire Impostor Z Oh God! Shift Race Chat Master!

За цей тиждень у топі відбулася чимала кількість змін. Високі місця продовжують утримувати Phone Case DIY та Join Clash 3D, думаю, за ці проєкти найближчим часом можна не хвилюватися. Цікава гра про віртуального бога Oh God! цього тижня втратила чимало позицій, а також ризикує покинути топ вже наступного. Продовжують мати попит серед мобільних геймерів Hit Master 3D: Knife Assassin та Among Us. Зазначимо, що минулого тижня для гри Garena Free Fire вийшло доповнення й вона одразу піднялася на 6 сходинку.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Roof Rails (17 місце), Project Makeover (13 місце), DOP 2: Delete One Part (11 місце), Stacky Dash (16 місце) та Giant Rush! (12 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

High Heels! – відеогра, яка одразу заскочила на 1 сходинку у цьому рейтингу. За жанром це раннер, але не зовсім класичний, бо геймери керують персонажем, який бігає на підборах. Також потрібно збирати різноманітні бонуси, щоб збільшувати розмір підборів, бо у грі є дуже високі подіуми. Цікаво, що розробники дуже відзначають систему кастомізації у цій грі.

Бігайте на підборах у грі High Heels! / світлина з порталу Appmagic

Impostor Z – черговий клон відеогри Among Us, у якому потрібно грати не з реальними людьми, а з ботами. Геймплейно все дуже просто: геймери керують зрадником, який має вбити всіх членів екіпажу, щоб пройти рівень.

Проходьте рівні за зрадника в Impostor Z / світлина з порталу Appmagic

Shift Race – відеогра, яка є представником класичного жанру перегонів. Геймплейно все просто: вибираєте транспортний засіб (авто, гелікоптер чи моторний човен), а потім одразу вступаєте у звичайні перегони.

У грі Shift Race є різноманітні транспортні засоби / світлина з порталу Appmagic

Chat Master! – дуже незвичайна відеогра, у якій геймери повинні листуватися. Гравці отримують різноманітні завдання, які мають виконати під час переписки з ботами. Також розробники відзначили, що у грі є різноманітні міні ігри.

У Chat Master! вам відповідатимуть швидко та завжди / світлина з порталу Appmagic