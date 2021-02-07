Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и немало интересных новинок
Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Первая неделя февраля оказалась очень интересной, потому что в топе появилось сразу несколько новинок, а также уже есть новый лидер.
Источник:24 канал
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бессменный лидер и интересная новинка
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- High Heels!
- Phone Case DIY
- Join Clash 3D
- Hit Master 3D: Knife Assassin
- Among Us
- Garena Free Fire
- Impostor Z
- Oh God!
- Shift Race
- Chat Master!
За эту неделю в топе произошло немалое количество изменений. Высокие места продолжают удерживать Phone Case DIY и Join Clash 3D, думаю, за эти проекты в ближайшее время можно не волноваться. Интересная игра о виртуальном боге Oh God! на этой неделе потеряла немало позиций, а также рискует покинуть топ уже на следующей. Продолжают пользоваться спросом среди мобильных геймеров Hit Master 3D: Knife Assassin и Among Us. Отметим, что на прошлой неделе для игры Garena Free Fire вышло дополнение и она сразу поднялась на 6 место.
На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Roof Rails (17 место), Project Makeover (13 место), DOP 2: Delete One Part (11 место), Stacky Dash (16 место) и Giant Rush! (12 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:
High Heels! – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 1 место в этом рейтинге. По жанру это раннер, но не совсем классический, поскольку геймеры управляют персонажем, который бегает на каблуках. Также нужно собирать различные бонусы, чтобы увеличивать размер каблуков, потому что в игре есть очень высокие подиумы. Интересно, что разработчики очень отмечают систему кастомизации в этой игре.
Бегайте на каблуках в игре High Heels! / фотография с портала Appmagic
Impostor Z – очередной клон видеоигры Among Us, в котором нужно играть не с реальными людьми, а с ботами. Геймплейно все очень просто: геймеры управляют предателем, который должен убить всех членов экипажа, чтобы пройти уровень.
Проходите уровни за предателя в Impostor Z / фотография с портала Appmagic
Shift Race – видеоигра, которая является представителем классического жанра гонок. Геймплейно все просто: выбираете транспортное средство (авто, вертолет или моторную лодку), а затем сразу вступаете в обычные гонки.
В игре Shift Race есть разнообразные транспортные средства / фотография с портала Appmagic
Chat Master! – очень необычная видеоигра, в которой геймеры должны переписываться. Игроки получают различные задания, которые должны выполнить во время переписки с ботами. Также разработчики отметили, что в игре есть разнообразные мини игры.
В Chat Master! вам будут отвечать быстро и всегда / фотография с портала Appmagic
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