Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Первая неделя февраля оказалась очень интересной, потому что в топе появилось сразу несколько новинок, а также уже есть новый лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бессменный лидер и интересная новинка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

High Heels! Phone Case DIY Join Clash 3D Hit Master 3D: Knife Assassin Among Us Garena Free Fire Impostor Z Oh God! Shift Race Chat Master!

За эту неделю в топе произошло немалое количество изменений. Высокие места продолжают удерживать Phone Case DIY и Join Clash 3D, думаю, за эти проекты в ближайшее время можно не волноваться. Интересная игра о виртуальном боге Oh God! на этой неделе потеряла немало позиций, а также рискует покинуть топ уже на следующей. Продолжают пользоваться спросом среди мобильных геймеров Hit Master 3D: Knife Assassin и Among Us. Отметим, что на прошлой неделе для игры Garena Free Fire вышло дополнение и она сразу поднялась на 6 место.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Roof Rails (17 место), Project Makeover (13 место), DOP 2: Delete One Part (11 место), Stacky Dash (16 место) и Giant Rush! (12 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

High Heels! – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 1 место в этом рейтинге. По жанру это раннер, но не совсем классический, поскольку геймеры управляют персонажем, который бегает на каблуках. Также нужно собирать различные бонусы, чтобы увеличивать размер каблуков, потому что в игре есть очень высокие подиумы. Интересно, что разработчики очень отмечают систему кастомизации в этой игре.

Бегайте на каблуках в игре High Heels! / фотография с портала Appmagic

Impostor Z – очередной клон видеоигры Among Us, в котором нужно играть не с реальными людьми, а с ботами. Геймплейно все очень просто: геймеры управляют предателем, который должен убить всех членов экипажа, чтобы пройти уровень.

Проходите уровни за предателя в Impostor Z / фотография с портала Appmagic

Shift Race – видеоигра, которая является представителем классического жанра гонок. Геймплейно все просто: выбираете транспортное средство (авто, вертолет или моторную лодку), а затем сразу вступаете в обычные гонки.

В игре Shift Race есть разнообразные транспортные средства / фотография с портала Appmagic

Chat Master! – очень необычная видеоигра, в которой геймеры должны переписываться. Игроки получают различные задания, которые должны выполнить во время переписки с ботами. Также разработчики отметили, что в игре есть разнообразные мини игры.

В Chat Master! вам будут отвечать быстро и всегда / фотография с портала Appmagic