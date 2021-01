Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Лидером топа продолжает оставаться видеоигра Phone Case DIY, но конкурентов немало и они уже близко.

Источник: 24 канал

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Phone Case DIY Join Clash 3D Oh God! Hit Master 3D: Knife Assassin Among Us Roof Rails Project Makeover DOP 2: Delete One Part Stacky Dash Giant Rush!

Мобильная игра Phone Case DIY продолжает удерживать лидерство в этом топе уже вторую неделю подряд. Кажется, главным конкурентом этой видеоигры станет проект Oh God!. Этот симулятор виртуального бога продолжает свою успешную ходу и уже оказался на 3 строчке. Может вмешаться в эту "зарубу" и Among Us, но только после выхода новой карты.

Количество раннеров в топе самых популярных мобильных видеоигр увеличилось: игра Giant Rush! оказалась среди лучших вместе с Join Clash 3D и Roof Rails. Укрепила свои позиции видеоигра Hit Master 3D: Knife Assassin, она поднялась сразу на 4 место этого рейтинга. Продолжают пользоваться спросом среди мобильных геймеров Project Makeover и DOP 2: Delete One Part. Также вновь вернулась в топ видеоигра о головоломках Stacky Dash, хотя и лишь на 9 позицию.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game (11 место) и Water Sort Puzzle (13 место). За последнюю неделю новые видеоигры в этот топ не попали, поэтому расскажем о проекте, который был ближе всего к этому:

Pixel Rush – игра, которая остановилась на 12 строчке в топе самых популярных мобильных игр. Разработчиком этого проекта является белорусская студия SayGames. По жанру это классический раннер: геймеры управляют героем, который бегает и ставит разнообразные рекорды. Главной особенностью этого проекта является игровой персонаж, который полностью сделан из пиксельных блоков. Интересно, что на его пути будут различные препятствия, поэтому он не всегда сможет прийти целым и невредимым до финиша. Игрокам нужно собирать звездочки и пиксели, чтобы восстанавливать утраченные части. Также в видеоигре есть различные варианты для кастомизации главного героя.

Геймплей в видеоигре Pixel Rush​ – видео