Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Лидер топа продолжает меняться почти каждую неделю, а видеоигра Among Us пока только теряет позиции.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: DOP 2 пока лидер и очень успешные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Phone Case DIY Join Clash 3D Roof Rails Project Makeover Oh God! Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game DOP 2: Delete One Part Hit Master 3D: Knife Assassin Water Sort Puzzle

На этой неделе также не обошлось без смены лидера, хотя и не напишешь, что очень неожиданной. Видеоигра Phone Case DIY продолжила свою очень успешную ходу и оказалась уже на 1 строчке. DOP 2: Delete One Part опустилась сразу на 8 место и теперь рискует покинуть топ на следующей неделе.

Опять поднялись на очень высокие места раннеры, хотя их количество и не изменилось. Пара Join Clash 3D и Roof Rails пока не собирается покидать рейтинг лучших и заняла очень комфортные места. Уверенно движется к лидирующим позициям симулятор виртуального бога Oh God!, но пока только 5 ступенька.

Продолжают пользоваться спросом среди мобильных геймеров Project Makeover и Hit Master 3D: Knife Assassin. А вот Sushi Roll 3D - Cooking ASMR Game и Among Us продолжают терять позиции уже не первую неделю. Снова вернулась в топ видеоигра Water Sort Puzzle, хотя и лишь на 10 место.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинула лишь Stacky Dash (18 место). За последнюю неделю новые видеоигры в этот топ не попали, поэтому расскажем о проекте, который был ближе всего к этому:

Giant Rush! – игра, которая остановилась на 11 строчке в топе самых популярных мобильных игр. По жанру это классический раннер: геймеры управляют персонажем, который бегает и ставит разнообразные рекорды. Главной особенностью этого проекта стали стены, которые игроки должны ломать на своем пути. Для этого они должны собирать бонусы нужного цвета и "подкачивать" своего героя. Также есть финальный поединок с боссом, которого предстоит одолеть, чтобы пройти уровень.

Ломайте стены в видеоигре Giant Rush! / фотография с портала Appmagic