Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. За это время в рейтинге лучших появилось сразу несколько очень интересных и успешных новинок.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: Among Us уже 4 и несколько новинок

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

DOP 2: Delete One Part Phone Case DIY Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Project Makeover Join Clash 3D Roof Rails Hit Master 3D: Knife Assassin Stacky Dash Oh God!

Уже вторую неделю подряд рейтинг возглавляет видеоигра DOP 2: Delete One Part. Кажется, геймерам понравилось решать различные головоломки и загадки в этой игре. На одну ступеньку поднялась видеоигра Among Us, а Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game в последнее время только теряет свои позиции.

Комфортное место в топе заняла видеоигра для поклонников моды Project Makeover, а раннеров становится все меньше. На этой неделе в рейтинг попали только два представителя этого жанра: Join Clash 3D и Roof Rails. Пока пользуются спросом среди мобильных геймеров Hit Master 3D: Knife Assassin и Stacky Dash. Эти игры вышли только недавно, но пока удерживают аудиторию.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Red Imposter: Nightmare Christmas (37 место), Subway Surfers (16 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

Phone Case DIY – проект, который поднялся сразу на 400 ступенек в рейтинге лучших мобильных приложений. Это видеоигра для всех геймеров, которые любят проявлять свои творческие способности. Геймплейно все очень просто: игроки получают разнообразное снаряжение и должны создавать оригинальные дизайны чехлов для мобильных телефонов.

Просто украшайте чехлы для мобильных телефонов в Phone Case DIY / фотография с портала Appmagic

Oh God! – очень интересный проект, который может задержаться в этом топе на несколько недель. Геймеры выступают виртуальным богом и должны вершить судьбы. Именно игроки решают кого отправить в рай, а кого в ад. Геймплей в видеоигре очень простой и интуитивно понятен, а разработчики отмечали, что в их проекте есть немалое количество интересных мини-игр.

Вершите судьбы в видеоигре Oh God! / фотография с портала Appmagic