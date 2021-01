Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Видеоигра Among Us впервые за долгое время опустилась аж на 4 место, а DOP 2: Delete One Part возглавила этот топ.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store. Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в топ 10 несколько очень успешных новинок Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом: DOP 2: Delete One Part Project Makeover Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Among Us Red Imposter: Nightmare Christmas Roof Rails Hit Master 3D: Knife Assassin Stacky Dash Join Clash 3D Subway Surfers Видеоигра Among Us возглавляла этот рейтинг в течение очень длительного периода, но в начале этого года опустилась аж на 4 место. Понятно, что игра вернется на 1 место уже в ближайшее время, когда выйдет новая карта под названием "The Airship". А лидером этого топа стала DOP 2: Delete One Part – видеоигра для всех поклонников головоломок и загадок. Стоит отметить, что только на прошлой неделе этот проект впервые оказался в этом рейтинге. Сразу на 2 место прыгнула видеоигра Project Makeover, а Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game продолжает уверенно удерживаться в топе уже несколько недель. На этой неделе раннеров в рейтинге стало меньше. Roof Rails и Join Clash 3D пока удерживаются, хотя и опустились. Снова вернулась в топ игра Subway Surfers, поскольку разработчики этого проекта выпустили новое обновление. Также уже вторую неделю подряд пользуется спросом среди геймеров видеоигра Hit Master 3D: Knife Assassin. На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Imposter Solo Kill (39 место), Fat Pusher (12 место) и Shortcut Run (26 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали: Red Imposter: Nightmare Christmas – еще один концептуальный клон видеоигры Among Us, но играть нужно не с реальными людьми, а с ботами. А геймплейно это клон Imposter Solo Kill, которая на этой неделе вылетела с топа лучших. Эти две видеоигры очень похожи, хотя их и разрабатывали разные студии. В Red Imposter: Nightmare Christmas геймеры играют за предателя, который должен убить всех членов экипажа, чтобы пройти уровень. Red Imposter: Nightmare Christmas – это еще один клон Among Us, но с ботами / фотография с портала Appmagic Stacky Dash – видеоигра, которая очень заинтересовала геймеров на этой неделе. Геймплейно эта игра очень простая: игроки должны собрать максимальное количество плиток на уровне. Но не все так просто, потому что ваш персонаж может двигаться только от стенки к стенке, поэтому весь свой маршрут надо продумывать заранее. В видеоигре есть немалое количество уровней, которые заставят вас хорошо подумать. Просто собирайте плитку в видеоигре Stacky Dash / фотография с портала Appmagic