Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Відеогра Among Us вперше за тривалий час опустилася аж на 4 сходинку, а DOP 2: Delete One Part очолила цей топ.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store. Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: у топ 10 декілька дуже успішних новинок Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином: DOP 2: Delete One Part Project Makeover Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Among Us Red Imposter: Nightmare Christmas Roof Rails Hit Master 3D: Knife Assassin Stacky Dash Join Clash 3D Subway Surfers Відеогра Among Us очолювала цей рейтинг протягом дуже тривалого періоду, але на початку цього року опустилася аж на 4 місце. Зрозуміло, що гра повернеться на 1 місце вже найближчим часом, коли вийде нова мапа з назвою "The Airship". А лідером цього топу стала DOP 2: Delete One Part – відеогра для всіх шанувальників головоломок та загадок. Варто зазначити, що лише минулого тижня цей проєкт вперше опинився у цьому рейтингу. Одразу на 2 сходинку стрибнула відеогра Project Makeover, а Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game продовжує впевнено утримуватися у топі вже декілька тижнів. Цього тижня раннерів у рейтингу стало менше. Roof Rails та Join Clash 3D поки утримуються, хоча й опустилися. Знову повернулася у топ гра Subway Surfers, бо розробники цього проєкту випустили нове оновлення. Також вже другий тиждень поспіль має попит серед геймерів відеогра Hit Master 3D: Knife Assassin. Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Imposter Solo Kill (39 місце), Fat Pusher (12 місце) та Shortcut Run (26 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили: Red Imposter: Nightmare Christmas – ще один концептуальний клон відеогри Among Us, але грати потрібно не з реальними людьми, а з ботами. А геймплейно це клон гри Imposter Solo Kill, яка цього тижня вилетіла з топу найкращих. Ці дві відеогри дуже схожі, хоча їх і розроблювали різні студії. У Red Imposter: Nightmare Christmas геймери грають за зрадника, який має вбити всіх членів екіпажу, щоб пройти рівень. Red Imposter: Nightmare Christmas – це ще один клон Among Us, але з ботами / світлина з порталу Appmagic Stacky Dash – відеогра, яка дуже зацікавила геймерів цього тижня. Геймплейно ця гра дуже проста: гравці мають зібрати максимальну кількість плиток на рівні. Але не все так просто, бо ваш персонаж може рухатися лише від стінки до стінки, тому весь свій маршрут треба продумувати наперед. У відеогрі є чимала кількість рівнів, які змусять вас добре подумати. Просто збирайте плитку у відеогрі Stacky Dash / світлина з порталу Appmagic