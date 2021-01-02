Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: у топ 10 декілька дуже успішних новинок
Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Among Us поки лідер, але є дуже цікаві новинки, які стрибнули одразу на високі місця у цьому топі.
Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: у топ 10 одразу декілька новинок
Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:
- Among Us
- DOP 2: Delete One Part
- Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game
- Join Clash 3D
- Roof Rails
- Hit Master 3D: Knife Assassin
- Imposter Solo Kill
- Project Makeover
- Fat Pusher
- Shortcut Run
Відеогра Among Us продовжує домінувати на ринку мобільних відеоігор. Вже дуже тривалий час цей проєкт очолює топ найпопулярніших ігор. Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game також утримується вже декілька тижнів майже на вершині цього рейтингу.
Кількість раннерів у топі найпопулярніших мобільних відеоігор збільшилася: Shortcut Run знову серед найкращих разом з Join Clash 3D, Roof Rails та Fat Pusher. Цей жанр завжди мав попит у шанувальників мобільних проєктів.
Також у топі утримуються дві цікаві гри: Project Makeover для шанувальників моди та Imposter Solo Kill – клон відеогри Among Us, у якому потрібно грати з ботами.
Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Construction Set (30 місце), Acrylic Nails! (14 місце) та Garena Free Fire (11 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:
DOP 2: Delete One Part – гра для всіх шанувальників головоломок та загадок. Геймлейно відеогра дуже проста: геймерам потрібно стерти певну частину зображення, щоб розгадати якусь загадку. Гравці отримують різноманітні запитання та мають знайти відповідь (досить неочевидну). У відеогрі чимала кількість дуже цікавих рівнів та знайомих всім персонажів у мультиплікаційному стилі.
"Що приховано?" / світлина з порталу Appmagic
Hit Master 3D: Knife Assassin – проєкт, який піднявся одразу на 300 сходинок у рейтингу найкращих мобільних додатків. Гравці керують шпигуном, якого викрили й тепер він має захищатися від ворогів кидаючи у них ножі. Геймери можуть використовувати оточення у грі: діжки можна підривати, а розбиті коробки сповільнюють злочинців. Також гравцям потрібно врятувати заручників на своєму шляху. У відеогрі чимала кількість цікавих рівнів, а керування інтуїтивно просте.
Просто кидайте ножі у відеогрі Hit Master 3D: Knife Assassin / світлина з порталу Appmagic
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