Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Among Us поки лідер, але є дуже цікаві новинки, які стрибнули одразу на високі місця у цьому топі.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: у топ 10 одразу декілька новинок

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Among Us DOP 2: Delete One Part Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Join Clash 3D Roof Rails Hit Master 3D: Knife Assassin Imposter Solo Kill Project Makeover Fat Pusher Shortcut Run

Відеогра Among Us продовжує домінувати на ринку мобільних відеоігор. Вже дуже тривалий час цей проєкт очолює топ найпопулярніших ігор. Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game також утримується вже декілька тижнів майже на вершині цього рейтингу.

Кількість раннерів у топі найпопулярніших мобільних відеоігор збільшилася: Shortcut Run знову серед найкращих разом з Join Clash 3D, Roof Rails та Fat Pusher. Цей жанр завжди мав попит у шанувальників мобільних проєктів.

Також у топі утримуються дві цікаві гри: Project Makeover для шанувальників моди та Imposter Solo Kill – клон відеогри Among Us, у якому потрібно грати з ботами.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Construction Set (30 місце), Acrylic Nails! (14 місце) та Garena Free Fire (11 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

DOP 2: Delete One Part – гра для всіх шанувальників головоломок та загадок. Геймлейно відеогра дуже проста: геймерам потрібно стерти певну частину зображення, щоб розгадати якусь загадку. Гравці отримують різноманітні запитання та мають знайти відповідь (досить неочевидну). У відеогрі чимала кількість дуже цікавих рівнів та знайомих всім персонажів у мультиплікаційному стилі.

"Що приховано?" / світлина з порталу Appmagic

Hit Master 3D: Knife Assassin – проєкт, який піднявся одразу на 300 сходинок у рейтингу найкращих мобільних додатків. Гравці керують шпигуном, якого викрили й тепер він має захищатися від ворогів кидаючи у них ножі. Геймери можуть використовувати оточення у грі: діжки можна підривати, а розбиті коробки сповільнюють злочинців. Також гравцям потрібно врятувати заручників на своєму шляху. У відеогрі чимала кількість цікавих рівнів, а керування інтуїтивно просте.

Просто кидайте ножі у відеогрі Hit Master 3D: Knife Assassin / світлина з порталу Appmagic