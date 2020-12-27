Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Among Us продовжує впевнено утримувати першу сходинку, але у топ 10 потрапило одразу три новинки.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: незмінний лідер та новинка про хованки

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Join Clash 3D Roof Rails Imposter Solo Kill Fat Pusher Construction Set Project Makeover Acrylic Nails! Garena Free Fire

Лідер не змінився і цього тижня – відеогра Among Us поки дуже впевнено очолює цей рейтинг. Цікаво, що гра Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game також залишилася на другій сходинці. Здається, геймерам дуже сподобалось нарізати та загортати роли. Раннерів у топі стало менше, хоча Join Clash 3D та Roof Rails поки утримують свої позиції. Також у рейтингу найкращих є два проєкти для шанувальників моди та краси: Acrylic Nails! та Project Makeover (повернення). Королівська битва Garena Free Fire знову втратила декілька позицій, наступного тижня ми вже можемо не побачити цей проєкт у топ 10.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Shortcut Run (15 місце), Subway Surfers (11 місце), Water Sort Puzzle (16 місце) та Object Hunt (18 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

Imposter Solo Kill – концептуально цей проєкт дуже схожий на лідера цього рейтингу, але з однією особливістю – грати потрібно не з реальними людьми, а з ботами. Геймплейно це клон Among Us: геймери керують самозванцем, який має вбити всіх членів екіпажу та може влаштовувати саботажі. На вибір є різноманітні рівні складності.

Imposter Solo Kill – це Among Us з ботами / світлина з порталу Appmagic

Fat Pusher – новий раннер у цьому рейтингу, але з оригінальною концепцією. Геймери керують персонажем, який має збирати монети та різноманітну їжу, щоб розбивати бар'єри у себе на шляху.

Збирайте їжу та ламайте всі бар'єри на шляху свого персонажа у Fat Pusher / світлина з порталу Appmagic

Construction Set – відеогра для всіх шанувальників різноманітних конструкторів. Геймплейно гра дуже проста: геймери просто збирають різноманітні набори та вирішують оригінальні будівельні головоломки. У відеогрі вже є десятки цікавих наборів на різну тематику, а також сотні унікальних деталей. Для кожного ігрового рівня є своя інструкція, геймерам потрібно лише знайти відповідний елемент конструктора.

Просто збирайте конструктори у відеогрі Construction Set / світлина з порталу Appmagic