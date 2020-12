Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Among Us продовжує впевнено утримувати першу сходинку, але у топ 10 є одна цікава новинка.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Join Clash 3D Roof Rails Shortcut Run Garena Free Fire Water Sort Puzzle Subway Surfers Acrylic Nails! Object Hunt

Among Us продовжує дуже впевнено очолювати рейтинг найпопулярніших мобільних ігор. Здається, чекати на зміну лідера поки не варто, бо для цієї дуже популярної гри на початку 2021 року вийде нова мапа з назвою "The Airship".

Одразу на другу сходинку стрибнула відеогра Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game. Шанувальникам мобільних ігор дуже сподобалось нарізати та загортати роли. Цей проєкт лише другий тиждень у топі, а вже опинився на другій сходинці.

Нові раннери у рейтингу відсутні, але всі старі на місці: Join Clash 3D, Roof Rails, Shortcut Run та Subway Surfers. Ці відеоігри стабільно у топ 10 на високих позиціях. Минулого тижня для гри Garena Free Fire вийшло доповнення й вона одразу піднялася на 3 сходинку. Але за цей тиждень ця королівська битва вже втратила декілька позицій.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: League of Legends: Wild Rift, Tiles Hop: EDM Rush! та Gardenscapes. А до топу найкращих повернулася гра про переливання рідин Water Sort Puzzle та симулятор салону краси Acrylic Nails!. Вперше до рейтингу найпопулярніших мобільних проєктів потрапила:

Object Hunt – це симулятор хованок, геймплейно гра дуже проста: декілька користувачів ховаються, а один геймер їх шукає. Але гравці, які ховаються, мають перетворити свого ігрового персонажа на певний предмет (драбина, будка, знак та чимало інших) та знайти ідеальне місце для схованки. Можна грати за шукача чи користувача, який ховається. Розробники постійно оновлюють відеогру та додають нові предмети та скіни для персонажів.

У відеогрі Object Hunt дуже важливо вдало замаскуватися / світлина з порталу Appmagic