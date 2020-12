Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Гра Among Us знову повернулася на першу сходинку, а у топ 10 є декілька цікавих новинок.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Among Us Shortcut Run Garena Free Fire Join Clash 3D Roof Rails League of Legends: Wild Rift Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Subway Surfers Tiles Hop: EDM Rush! Gardenscapes

Дуже популярна відеогра Among Us знову повернулася на першу сходинку. Garena Free Fire піднялася одразу на третє місце, бо цього тижня гра отримала доповнення з назвою "New Beginning". У гру додали нову зброю та предмети, а також змінили інтерфейс для рангового режиму.

У топ 10 знову потрапила чимала кількість раннерів: Shortcut Run, Join Clash 3D, Roof Rails та Subway Surfers. Також до цього жанру можна віднести музичну гру Tiles Hop: EDM Rush!, яка продовжує закріплюватися у рейтингу. Цього тижня до топу найпопулярніших потрапило одразу 3 нові гри:

League of Legends: Wild Rift – ця версія дуже популярної гри можливо вийшла з певним запізненням. На ринку мобільних відеоігор вже є чимала кількість успішних клонів League of Legends. Геймплейно ця версія не відрізняється від оригінальної: гравці керують чемпіонами з унікальними вміннями та мають знищити ворожу базу.

Інтерфейс у грі League of Legends: Wild Rift / світлина з порталу Forbes

Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game – відеогра для всіх шанувальників східної кухні. Геймплейно гра дуже проста: треба лише нарізати різноманітні продукти та загортати роли. Також варто підбирати вірні інгредієнти та зберігати правильне їх співвідношення. У грі навіть є можливість кастомізувати цілий ресторан.

Нарізати суші у Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game можна навіть бензопилою / світлина з сайту Appmagic

Gardenscapes – проєкт для всіх шанувальників загадок, у відеогрі треба вирішувати класичні головоломки у форматі "три у ряд". Геймерам потрібно відновити та прикрасити сад, а також розкрити всі його секрети.

Головоломки у грі Gardenscapes / світлина з порталу Malavida