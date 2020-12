Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Игра Among Us снова вернулась на первую строчку, а в топ 10 есть несколько интересных новинок.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: шокирующая смена лидера и музыкальная новинка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Among Us Shortcut Run Garena Free Fire Join Clash 3D Roof Rails League of Legends: Wild Rift Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Subway Surfers Tiles Hop: EDM Rush! Gardenscapes

Очень популярная видеоигра Among Us вновь вернулась на первую строчку. Garena Free Fire поднялась сразу на третье место, потому что на этой неделе игра получила дополнение под названием "New Beginning". В игру добавили новое оружие и предметы, а также изменили интерфейс для рангового режима.

В топ 10 снова попало немалое количество раннер: Shortcut Run, Join Clash 3D, Roof Rails и Subway Surfers. Также к этому жанру можно отнести музыкальную игру Tiles Hop: EDM Rush!, которая продолжает закрепляться в рейтинге. На этой неделе в топ самых популярных попало сразу 3 новые игры:

League of Legends: Wild Rift – эта версия очень популярной игры возможно вышла с некоторым опозданием. На рынке мобильных видеоигр уже есть немалое количество успешных клонов League of Legends. Геймплейно эта версия не отличается от оригинальной: игроки управляют чемпионами с уникальными умениями и должны уничтожить вражескую базу.

Интерфейс в игре League of Legends: Wild Rift / фотография с портала Forbes

Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game – видеоигра для всех поклонников восточной кухни. Геймплейно игра очень простая: надо лишь нарезать различные продукты и заворачивать роллы. Также стоит подбирать верные ингредиенты и сохранять правильное их соотношение. В игре даже есть возможность кастомизировать целый ресторан.

Нарезать суши в Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game можно даже бензопилой / фотография с сайта Appmagic

Gardenscapes – проект для всех поклонников загадок, в видеоигре надо решать классические головоломки в формате "три в ряд". Геймерам нужно восстановить и украсить сад, а также раскрыть все его секреты.

Головоломки в игре Gardenscapes / фотография с портала Malavida