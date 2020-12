Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us продолжает уверенно удерживать первую строчку, но в топ 10 есть одна интересная новинка.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: Among Us снова на первом месте и 3 новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Join Clash 3D Roof Rails Shortcut Run Garena Free Fire Water Sort Puzzle Subway Surfers Acrylic Nails! Object Hunt

Among Us продолжает очень уверенно возглавлять рейтинг самых популярных мобильных игр. Кажется, ждать смены лидера пока не стоит, потому что для этой очень популярной игры в начале 2021 года выйдет новая карта под названием "The Airship".

Сразу на вторую строчку прыгнула видеоигра Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game. Поклонникам мобильных игр очень понравилось нарезать и заворачивать роллы. Этот проект только вторую неделю в топе, а уже оказался на второй строчке.

Новые раннеры в рейтинге отсутствуют, но все старые на месте: Join Clash 3D, Roof Rails, Shortcut Run и Subway Surfers. Эти видеоигры стабильно в топ 10 на высоких позициях. На прошлой неделе для игры Garena Free Fire вышло дополнение и она сразу поднялась на 3 место. Но за эту неделю эта королевская битва уже потеряла несколько позиций.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: League of Legends: Wild Rift, Tiles Hop: EDM Rush! и Gardenscapes. А в топ лучших вернулась игра о переливании жидкостей Water Sort Puzzle и симулятор салона красоты Acrylic Nails!. Впервые в рейтинг самых популярных мобильных проектов попала:

Object Hunt – это симулятор пряток, геймплейно игра очень проста: несколько пользователей прячутся, а один геймер их ищет. Но игроки, которые прячутся, должны превратить своего игрового персонажа на определенный предмет (лестница, будка, знак и многие другие) и найти идеальное место, чтобы спрятаться. Можно играть за искателя или пользователя, который прячется. Разработчики постоянно обновляют видеоигру и добавляют новые предметы и скины для персонажей.

В видеоигре Object Hunt очень важно удачно замаскироваться / фотография с портала Appmagic