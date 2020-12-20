Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бессменный лидер и новинка о прятках
Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us продолжает уверенно удерживать первую строчку, но в топ 10 есть одна интересная новинка.
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: Among Us снова на первом месте и 3 новинки
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Among Us
- Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game
- Join Clash 3D
- Roof Rails
- Shortcut Run
- Garena Free Fire
- Water Sort Puzzle
- Subway Surfers
- Acrylic Nails!
- Object Hunt
Among Us продолжает очень уверенно возглавлять рейтинг самых популярных мобильных игр. Кажется, ждать смены лидера пока не стоит, потому что для этой очень популярной игры в начале 2021 года выйдет новая карта под названием "The Airship".
Сразу на вторую строчку прыгнула видеоигра Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game. Поклонникам мобильных игр очень понравилось нарезать и заворачивать роллы. Этот проект только вторую неделю в топе, а уже оказался на второй строчке.
Новые раннеры в рейтинге отсутствуют, но все старые на месте: Join Clash 3D, Roof Rails, Shortcut Run и Subway Surfers. Эти видеоигры стабильно в топ 10 на высоких позициях. На прошлой неделе для игры Garena Free Fire вышло дополнение и она сразу поднялась на 3 место. Но за эту неделю эта королевская битва уже потеряла несколько позиций.
На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: League of Legends: Wild Rift, Tiles Hop: EDM Rush! и Gardenscapes. А в топ лучших вернулась игра о переливании жидкостей Water Sort Puzzle и симулятор салона красоты Acrylic Nails!. Впервые в рейтинг самых популярных мобильных проектов попала:
Object Hunt – это симулятор пряток, геймплейно игра очень проста: несколько пользователей прячутся, а один геймер их ищет. Но игроки, которые прячутся, должны превратить своего игрового персонажа на определенный предмет (лестница, будка, знак и многие другие) и найти идеальное место, чтобы спрятаться. Можно играть за искателя или пользователя, который прячется. Разработчики постоянно обновляют видеоигру и добавляют новые предметы и скины для персонажей.
В видеоигре Object Hunt очень важно удачно замаскироваться / фотография с портала Appmagic
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