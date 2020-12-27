Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us продолжает уверенно удерживать первую строчку, но в топ 10 попало сразу три новинки.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бессменный лидер и новинка о прятках

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Join Clash 3D Roof Rails Imposter Solo Kill Fat Pusher Construction Set Project Makeover Acrylic Nails! Garena Free Fire

Лидер не изменился и на этой неделе – видеоигра Among Us пока очень уверенно возглавляет этот рейтинг. Интересно, что игра Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game также осталась на второй строчке. Кажется, геймерам очень понравилось нарезать и заворачивать роллы. Раннеров в топе стало меньше, хотя Join Clash 3D и Roof Rails пока удерживают свои позиции. Также в рейтинге лучших есть два проекта для поклонников моды и красоты: Acrylic Nails! и Project Makeover (возвращение). Королевская битва Garena Free Fire снова потеряла несколько позиций, на следующей неделе мы уже можем не увидеть этот проект в топ 10.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Shortcut Run (15 место), Subway Surfers (11 место), Water Sort Puzzle (16 место) и Object Hunt (18 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

Imposter Solo Kill – концептуально этот проект очень похож на лидера этого рейтинга, но с одной особенностью – играть нужно не с реальными людьми, а с ботами. Геймплейно это клон Among Us: геймеры управляют самозванцем, который должен убить всех членов экипажа и может устраивать саботажи. На выбор есть различные уровни сложности.

Imposter Solo Kill – это Among Us с ботами / фотография с портала Appmagic

Fat Pusher – новый раннер в этом рейтинге, но с оригинальной концепцией. Геймеры управляют персонажем, который должен собирать монеты и разнообразную пищу, чтобы разбивать барьеры у себя на пути.

Собирайте еду и ломайте все барьеры на пути своего персонажа в Fat Pusher / фотография с портала Appmagic

Construction Set – видеоигра для всех поклонников различных конструкторов. Геймплейно игра очень простая: геймеры просто собирают различные наборы и решают оригинальные строительные головоломки. В видеоигре уже есть десятки интересных наборов на различную тематику, а также сотни уникальных деталей. Для каждого игрового уровня есть своя инструкция, геймерам нужно только найти подходящий элемент конструктора.

Просто собирайте конструкторы в видеоигре Construction Set / фотография с портала Appmagic