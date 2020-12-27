Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в топ 10 сразу несколько новинок
Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us продолжает уверенно удерживать первую строчку, но в топ 10 попало сразу три новинки.
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: бессменный лидер и новинка о прятках
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Among Us
- Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game
- Join Clash 3D
- Roof Rails
- Imposter Solo Kill
- Fat Pusher
- Construction Set
- Project Makeover
- Acrylic Nails!
- Garena Free Fire
Лидер не изменился и на этой неделе – видеоигра Among Us пока очень уверенно возглавляет этот рейтинг. Интересно, что игра Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game также осталась на второй строчке. Кажется, геймерам очень понравилось нарезать и заворачивать роллы. Раннеров в топе стало меньше, хотя Join Clash 3D и Roof Rails пока удерживают свои позиции. Также в рейтинге лучших есть два проекта для поклонников моды и красоты: Acrylic Nails! и Project Makeover (возвращение). Королевская битва Garena Free Fire снова потеряла несколько позиций, на следующей неделе мы уже можем не увидеть этот проект в топ 10.
На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Shortcut Run (15 место), Subway Surfers (11 место), Water Sort Puzzle (16 место) и Object Hunt (18 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:
Imposter Solo Kill – концептуально этот проект очень похож на лидера этого рейтинга, но с одной особенностью – играть нужно не с реальными людьми, а с ботами. Геймплейно это клон Among Us: геймеры управляют самозванцем, который должен убить всех членов экипажа и может устраивать саботажи. На выбор есть различные уровни сложности.
Imposter Solo Kill – это Among Us с ботами / фотография с портала Appmagic
Fat Pusher – новый раннер в этом рейтинге, но с оригинальной концепцией. Геймеры управляют персонажем, который должен собирать монеты и разнообразную пищу, чтобы разбивать барьеры у себя на пути.
Собирайте еду и ломайте все барьеры на пути своего персонажа в Fat Pusher / фотография с портала Appmagic
Construction Set – видеоигра для всех поклонников различных конструкторов. Геймплейно игра очень простая: геймеры просто собирают различные наборы и решают оригинальные строительные головоломки. В видеоигре уже есть десятки интересных наборов на различную тематику, а также сотни уникальных деталей. Для каждого игрового уровня есть своя инструкция, геймерам нужно только найти подходящий элемент конструктора.
Просто собирайте конструкторы в видеоигре Construction Set / фотография с портала Appmagic
Поделиться новостью
-
Покорение Эвереста в Minecraft: стример поднялся на виртуальную вершину за 4 часа27 декабря 2020 , 18:01
-
Лучшие моды для игр за 2020 год: кооператив для S.T.A.L.K.E.R. и продолжение The Witcher 324 декабря 2020 , 18:50
-
Известная видеоигра получила официальную украинскую локализацию22 декабря 2020 , 10:29