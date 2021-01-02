Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в топ 10 несколько очень успешных новинок
Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us пока лидер, но есть очень интересные новинки, которые прыгнули сразу на высокие места в этом топе.
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в топ 10 сразу несколько новинок
Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:
- Among Us
- DOP 2: Delete One Part
- Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game
- Join Clash 3D
- Roof Rails
- Hit Master 3D: Knife Assassin
- Imposter Solo Kill
- Project Makeover
- Fat Pusher
- Shortcut Run
Видеоигра Among Us продолжает доминировать на рынке мобильных видеоигр. Уже очень длительное время этот проект возглавляет топ самых популярных игр. Sushi Roll 3D - Cooking ASMR Game также удерживается уже несколько недель почти на вершине этого рейтинга.
Количество раннеров в топе самых популярных мобильных видеоигр увеличилось: Shortcut Run снова среди лучших вместе с Join Clash 3D, Roof Rails и Fat Pusher. Этот жанр всегда пользовался спросом у поклонников мобильных проектов.
Также в топе удерживаются две интересные игры: Project Makeover для поклонников моды и Imposter Solo Kill – клон видеоигры Among Us, в котором нужно играть с ботами.
На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Construction Set (30 место), Acrylic Nails! (14 место) и Garena Free Fire (11 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:
DOP 2: Delete One Part – игра для всех поклонников головоломок и загадок. Геймлейно видеоигра очень проста: геймерам нужно стереть определенную часть изображения, чтобы разгадать какую-то загадку. Игроки получают различные вопросы и должны найти ответ (достаточно неочевидный). В видеоигре немалое количество очень интересных уровней и знакомых всем персонажей в мультипликационном стиле.
"Что скрыто?" / Фотография с портала Appmagic
Hit Master 3D: Knife Assassin – проект, который поднялся сразу на 300 ступенек в рейтинге лучших мобильных приложений. Игроки управляют шпионом, которого разоблачили и теперь он должен защищаться от врагов бросая в них ножи. Геймеры могут использовать окружение в игре: бочки можно взрывать, а разбитые коробки замедляют преступников. Также игрокам нужно спасти заложников на своем пути. В видеоигре немалое количество интересных уровней, а управление интуитивно простое.
Просто бросайте ножи в видеоигре Hit Master 3D: Knife Assassin / фотография с портала Appmagic
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