Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us пока лидер, но есть очень интересные новинки, которые прыгнули сразу на высокие места в этом топе.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в топ 10 сразу несколько новинок

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Among Us DOP 2: Delete One Part Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Join Clash 3D Roof Rails Hit Master 3D: Knife Assassin Imposter Solo Kill Project Makeover Fat Pusher Shortcut Run

Видеоигра Among Us продолжает доминировать на рынке мобильных видеоигр. Уже очень длительное время этот проект возглавляет топ самых популярных игр. Sushi Roll 3D - Cooking ASMR Game также удерживается уже несколько недель почти на вершине этого рейтинга.

Количество раннеров в топе самых популярных мобильных видеоигр увеличилось: Shortcut Run снова среди лучших вместе с Join Clash 3D, Roof Rails и Fat Pusher. Этот жанр всегда пользовался спросом у поклонников мобильных проектов.

Также в топе удерживаются две интересные игры: Project Makeover для поклонников моды и Imposter Solo Kill – клон видеоигры Among Us, в котором нужно играть с ботами.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Construction Set (30 место), Acrylic Nails! (14 место) и Garena Free Fire (11 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

DOP 2: Delete One Part – игра для всех поклонников головоломок и загадок. Геймлейно видеоигра очень проста: геймерам нужно стереть определенную часть изображения, чтобы разгадать какую-то загадку. Игроки получают различные вопросы и должны найти ответ (достаточно неочевидный). В видеоигре немалое количество очень интересных уровней и знакомых всем персонажей в мультипликационном стиле.

"Что скрыто?" / Фотография с портала Appmagic

Hit Master 3D: Knife Assassin – проект, который поднялся сразу на 300 ступенек в рейтинге лучших мобильных приложений. Игроки управляют шпионом, которого разоблачили и теперь он должен защищаться от врагов бросая в них ножи. Геймеры могут использовать окружение в игре: бочки можно взрывать, а разбитые коробки замедляют преступников. Также игрокам нужно спасти заложников на своем пути. В видеоигре немалое количество интересных уровней, а управление интуитивно простое.

Просто бросайте ножи в видеоигре Hit Master 3D: Knife Assassin / фотография с портала Appmagic