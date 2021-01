Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. За цей час у рейтингу найкращих з'явилося одразу декілька дуже цікавих та успішних новинок.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: Among Us вже 4 та декілька цікавих новинок

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

DOP 2: Delete One Part Phone Case DIY Among Us Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game Project Makeover Join Clash 3D Roof Rails Hit Master 3D: Knife Assassin Stacky Dash Oh God!

Вже другий тиждень поспіль рейтинг очолює відеогра DOP 2: Delete One Part. Здається, геймерам сподобалося вирішувати різноманітні головоломки та загадки у цій грі. На одну сходинку піднялася відеогра Among Us, а Sushi Roll 3D – Cooking ASMR Game останнім часом лише втрачає свої позиції.

Комфортне місце у топі зайняла відеогра для шанувальників моди Project Makeover, а раннерів стає все менше. Цього тижня до рейтингу потрапили лише два представники цього жанру: Join Clash 3D та Roof Rails. Поки мають попит серед мобільних геймерів Hit Master 3D: Knife Assassin та Stacky Dash. Ці ігри вийшли лише нещодавно, але поки утримують аудиторію.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Red Imposter: Nightmare Christmas (37 місце), Subway Surfers (16 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

Phone Case DIY – проєкт, який піднявся одразу на 400 сходинок у рейтингу найкращих мобільних додатків. Це відеогра для всіх геймерів, які полюбляють проявляти свої творчі здібності. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують різноманітне спорядження та повинні створювати оригінальні дизайни чохлів для мобільних телефонів.

Просто прикрашайте чохли для мобільних телефонів у Phone Case DIY / світлина з порталу Appmagic

Oh God! – дуже цікавий проєкт, який може затриматися у цьому топі на декілька тижнів. Геймери виступають віртуальним богом та мають вершити долі. Саме гравці вирішують кого відправити у рай, а кого у пекло. Геймплей у відеогрі дуже простий та інтуїтивно зрозумілий, а розробники відзначали, що у їх проєкті є чимала кількість цікавих міні-ігор.

Вершіть долі у відеогрі Oh God! / світлина з порталу Appmagic