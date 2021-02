Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. На этот раз в рейтинге произошло снова немалое количество изменений, поэтому неудивительно, что появился новый лидер.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и немало интересных новинок

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Girl Genius! Join Clash 3D Water Sort Puzzle High Heels! Phone Case DIY DOP 2: Delete One Part Among Us Giant Rush! Garena Free Fire Stacky Dash

Немалое количество изменений произошло в этом рейтинге и за эту неделю. Правда, некоторые видеоигры продолжают пользоваться спросом среди геймеров даже в таких обстоятельствах. Количество раннеров в топе самых популярных мобильных игр вновь увеличилось: к Join Clash 3D и High Heels! присоединился проект под названием Giant Rush!.

Интересно, что также возросло количество видеоигр для поклонников головоломок и загадок. Сразу на 3 место запрыгнула игра Water Sort Puzzle и составила компанию в топе DOP 2: Delete One Part и Stacky Dash. Продолжает пользоваться спросом среди мобильных геймеров Phone Case DIY, а вот Garena Free Fire может уже на следующей неделе покинуть топ лучших. Пока только теряет позиции Among Us, надеемся, что об этом проекте все не забудут до выхода глобального обновления.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Hit Master 3D: Knife Assassin (13 место), Impostor Z (39 место), Oh God! (23 место), Shift Race (22 место), Chat Master! (26 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попала:

Girl Genius! – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 1 место в этом рейтинге. Это проект для всех поклонников загадок и головоломок, в котором немалое количество уникальных уровней. Геймеры управляют настоящей шпионкой, которая получает интересные задачи. Также у главной героини есть различные шпионские гаджеты, которые помогают ей находить ответы на сложные вопросы.

Решайте разнообразные головоломки в видеоигре Girl Genius! / Фотография с портала Appmagic