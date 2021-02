Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. За это время снова сменился лидер рейтинга, а также появилось сразу несколько оригинальных новинок.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: перестановки и интересная новинка о шпионке

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Join Clash 3D Sculpt people Girl Genius! High Heels! High Heels! DOP 2: Delete One Part Among Us А4 Прятки Giant Rush! Subway Surfers

На этой неделе изменений в рейтинге уже меньше, правда, лидер сменился все равно. Кажется, мы вошли в эру раннеров, так как их количество в топе уже возросло до пяти. Лидером рейтинга стал именно представитель этого жанра под названием Join Clash 3D. Последние несколько недель эта игра была близка к 1 месту и только сейчас смогла запрыгнуть сюда. Также в топе еще есть такие интересные раннеры: две различные версии High Heels!, Giant Rush! и Subway Surfers.

Игра Girl Genius! потеряла несколько позиций, но все равно находится на 3 строчке. А DOP 2: Delete One Part и Among Us продолжают уверенно удерживать места в середине этого топа.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр покинули: Water Sort Puzzle (13 место), Phone Case DIY (11 место), Garena Free Fire (12 место), Stacky Dash (23 место). Впервые в топ самых популярных мобильных проектов попали:

Sculpt people – видеоигра, которая понравится всем любителям искусства и скульптуры. Геймплейно игра простая: геймеры получают заказ (фотографию) и должны создать достоверную скульптуру из глины. Разработчики отмечают, что в их видеоигре немалое количество инструментов для воссоздания людей или даже домашних любимцев.

Создавайте реалистичные скульптуры в видеоигре Sculpt people / фотография с портала Appmagic

High Heels! – еще одна версия данного раннера, которая также пользуется спросом среди мобильных геймеров. Геймплей и различные особенности также не претерпели особых изменений: геймеры управляют персонажем, который бегает на каблуках. Разработчики этого проекта особо выделяют систему кастомизации персонажей (обувь, одежда и различные украшения).

Бегайте на каблуках в игре High Heels! / фотография с портала Appmagic

А4 Прятки – это симулятор пряток от Влада А4. Геймплейно игра очень проста: несколько пользователей прячутся, а один геймер их ищет. Но игроки, которые прячутся, должны превратить своего игрового персонажа на определенный предмет и найти идеальное место, чтобы спрятаться. Можно играть за искателя или участника, который прячется. В видеоигры есть несколько локаций и немалое количество скинов известных персонажей.

Прячьтесь от других игроков в игре А4 Прятки / фотография с портала Appmagic