Известны самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Уже длительное время лидерство удерживают бегуны с Join Clash 3D, но есть интересная новинка, в которую играли еще на кнопочных телефонах почти все.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Join Clash 3D Sculpt people Lumbercraft Garena Free Fire Among Us Stacky Dash Subway Surfers Water Sort Puzzle Stack Ball Phone Case DIY

На этой неделе изменений в топе самых популярных мобильных игр почти и нет. Раннер Join Clash 3D уверенно возглавляет этот рейтинг уже длительное время. Главными преследователями этой видеоигры остаются Sculpt people и Lumbercraft, но пока без шансов для этих проектов.

Закрепились в середине топа сразу несколько проектов: к Garena Free Fire и Among Us присоединилась интересная игра для любителей головоломок Stacky Dash. Хотя для Among Us и вышло обновление с колесом чата, но не такого дополнения уже несколько месяцев ждут поклонники этого проекта.

Продолжают пользоваться спросом среди геймеров культовый раннер Subway Surfers, а также головоломка Water Sort Puzzle. Позиции Stack Ball и Phone Case DIY трудно назвать уверенными, потому что эти проекты в любой момент могут покинуть топ лучших.

На этот раз рейтинг самых популярных мобильных игр не покинул ни один проект. За последнюю неделю новые видеоигры в этот топ также не попали, поэтому расскажем о проекте, который был самым близким к этому:

Worms Zone.io – игра, которая остановилась на 13 строчке в топе самых популярных мобильных игр. Наверное, почти все играли в древнего предка этой игры еще на кнопочных телефонах. Геймплейно все очень просто: игроки управляют червячком, который должен собирать разнообразную пищу и другие бонусы, чтобы стать крупнейшим червяком арены ("Boss of this gym"). Главной особенностью этой видеоигры можно назвать многопользовательские баталии, в которых геймеры соревнуются с другими игроками за лидерство. Также в видеоигре есть достаточно большое количество вариантов для кастомизации главного героя (червя).

